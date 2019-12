Giuseppe Conte come Mario Monti | mattone | la stangata sui negozi affittati

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sorpresa amara per commercianti e i proprietari di immobili commerciali. Lo rivela il Giornale in edicola mercoledì 11 dicembre. Nel rush finale della legge di Bilancio è scomparsa la conferma nel 2020 della cedolare secca sugli affitti dei. La aliquota al 21% per i locali commerciali ceduti

redazioneiene : Concorso e fatture: con @a_monteleone e @marcoocchipintj abbiamo trovato un nuovo documento che smentirebbe la vers… - redazioneiene : STASERA A LE IENE Giuseppe Conte, sul suo rapporto con Guido Alpa, aveva detto: “L’Autorità anticorruzione si è es… - Capezzone : +++Sintesi della giornata su #Mes e #Conte+++ AAA. Vendesi pochette (usata). Telefonare per info a Giuseppe & Rocco. -