Ancelotti | “A Monaco ruppi con la società | qui nessun attrito nè col club nè con i

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Aebbi uno scontro con la, pensavo che fosse necessario un cambio della vecchia guardia. E mi scontrai anche con qualche giocatore. Qui a Napoli a situazione totalmente diversa”. Carloprecisa a Sky Sport che non ci sono stati problemi con la dirigenza del Napoli, né con i giocatori: “La squadra non ha espresso le qualità che ha ma non perché c’ècoi giocatori, qualche episodio c’è stato ma come succede ovunque. Non sono attriti, ci sono giocatori che hanno giocato menomati per darmi segnali di forza e vicinanza. E nemmeno con laci sono state discussioni. L’ho già detto: devo essere giudicato per quello che sto facendo e ora i risultati in campionato non sono soddisfacenti”. Almeno il Napoli è agli ottavi di Champions. “Un girone fatto molto bene, con personalità. Qualificazione meritata e ce la ...

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ????? #Napoli - Carlo #Ancelotti: 'Monaco e Napoli sono due situazioni differenti, in Germania ho avuto uno scontro con la s… - Patty_Scermino : RT @BombeDiVlad: ????? #Napoli - Carlo #Ancelotti: 'Monaco e Napoli sono due situazioni differenti, in Germania ho avuto uno scontro con la s… - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: ????? #Napoli - Carlo #Ancelotti: 'Monaco e Napoli sono due situazioni differenti, in Germania ho avuto uno scontro con la s… -