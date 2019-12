Allenamento Juve pre Bayer Leverkusen | bianconeri in campo alla Continassa – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)pre, la squadra di Sarri inper preparare il match contro i tedeschi Martedì di preparazione per ladi Maurizio Sarri, scesa insul terreno di gioco del centro sportivo dellaper la rifinitura pre, match in programma domani sera. Isono già certi della qualificazione e del primo posto nel girone, mentre i tedeschi lotteranno negli ultimi 90 minuti per tentare di strappare il passo per gli ottavi a discapito dell‘Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Al lavoro, alla vigilia di #B04Juve ???????? - juventusfc : Bianconeri in campo questa mattina al JTC verso #LazioJuve ?? - juventusfc : Oggi al #JTC. Le news sull'allenamento e l'aggiornamento su @SamiKhedira ?? -