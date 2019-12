Guida Call of Duty Mobile | come giocare con i pad di PS4 e Xbox One

optimaitalia

(Di sabato 7 dicembre 2019)ofè riuscito in brevissimo tempo ad affermarsiun vero e proprio fenomeno di massa per chi si diletta asu. Disponibile da una manciata di mesi su smartphone e tablet sia iOS che Android - da scaricare gratis via App Store e Google Play, con microtransazioni opzionali in app -, lo shooter in prima persona in versione portatile di Activision domina le classifiche dei titoli più richiesti dai player da touch screen, capace di riproporre le stesse sensazioni che è possibile provare su PC e console. Certo, non siamo agli stessi apprezzabilissimi livelli del recenteofModern Warfare, ma gli sforzi del team di sviluppo sono assolutamente apprezzabili, e per certi versi inattesi. amazon box="B07SC44BL3" Tra multiplayer classico, Battle Royale e di recente con l'introduzione dell'amatissima Modalità Zombie,ofoffre ...

