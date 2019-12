quotidianodiragusa

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Unadidi Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, e' statadalla professione per sei mesi con l'accusa di maltrattamenti

RaiNews : A far scattare le indagini i genitori di un bimbo che aveva avuto incubi notturni e mostrava difficoltà relazionali - Si24it : Schiaffi a bimbi in asilo nido, sospesa #maestra nel #Varesotto - Si24 - CerchiamoDenise : ?? #VARESE schiaffi a bimbi in asilo nido: sospesa maestra | Gli insulti ai piccoli: 'Sei proprio un terrone' Oltre… -