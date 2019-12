Manovra | Italia Viva contro le tasse green | vertice a oltranza Conte sale da Mattarella

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Una paralisi di 48 ore. Ogni buon proposito, ogni promessa, ogni appello a scendere a più miti consigli caduto nel vuoto. Il governo avrebbe dovuto portare lain Aula, al Senato, lunedì. Invece non accadrà prima di giovedì e sarà ancora più inevitabile la questione di fiducia per far decadere le migliaia di emendamenti, fare presto e poter dare tempo alla Camera di lavorare al testo. La maggioranza giallorossa è finita in un pantano per via delle due micro– la plastic tax e la sugar tax – che per paradosso rappresentano un piccolissimollo del valore complessivo della legge finanziaria (alcune centinaia di milioni di euro a fronte di un’operazione da circa 30 miliardi). Il motivo del rallentamento è la battaglialepensate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri come stimolo a comportamenti più ecosostenibili da parte ...

