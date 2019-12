Barbara D’Urso single? Piove la bomba | “Questa è una storia vecchia”

thesocialpost

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A sganciare il missile è Alfonso Signorini: superati i vecchi dissapori con, potrebbe essere tornato in confidenza con Carmelita, al punto di conoscere i risvolti più intimi del suo privato. E così, durante una chiacchierata con Piero Chiambretti a CR4 – La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi avrebbe insinuato un fortissimo dubbi. Da anni, infatti, Lady Cologno si dice, e devota solo al lavoro e il suo pubblico, ma le dichiarazioni di Signorini cambiano completamente lo scenario. Intanto una strana coincidenza che infittisce il mistero si fa avanti. Filippo Nardi, che non ha mai nascosto il suo interesse per Carmelita, avrebbe dichiarato di averle proposto una convivenza. I conti potrebbe stupefacentemente tornare in questo modo. Ma approfondiamo la faccenda… La dichiarazione di Alfonso Signorini Nota la frase “Il mio cuore è vostro e dei miei ...

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - mante : Un paese trasformato in barbara d’urso - lucianinalitti : Voglio le luci di Barbara D'Urso. Tipo la Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg. @carmelitadurso… -