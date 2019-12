newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il Presidente della Repubblica Sergiola, condannato a un anno di reclusione per vilipendio. Sergiola. il presidente della Repubblica ha firmato un decreto di concessione dellain favore dell’ex numero uno del Carroccio. “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – un Decreto di concessione dellain favore di. L’atto di clemenza individuale ha riguardato la pena detentiva ancora da espiare (un anno di reclusione) inflitta per il delitto di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (c.d. vilipendio: art. 278 c.p.), in riferimento a fatti commessi nel 2011. A seguito di provvedimento della Magistratura di sorveglianzaè stato ...

MediasetTgcom24 : Sergio Mattarella concede la grazia a Umberto Bossi - Corriere : Mattarella concede la grazia a Umberto Bossi, condannato per vilipendio - MediasetTgcom24 : Vilipendio, Mattarella concede la grazia a Umberto Bossi #Lega -