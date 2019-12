Napoli | di corsa sul mercato | ma quanto costa l’anima?

forzazzurri

(Di domenica 1 dicembre 2019) Niente da fare, la situazione non cambia. La notte di Liverpool sembrava aver riacceso qualche timida speranza, ma il tunnel nel quale è entrato ilsembra essere infinito. Contro il Bologna la squadra disputa un primo tempo senza infamia e senza lode, ma almeno, dopo una quantità infinita di errori individuali, Llorente riesce a portare in vantaggio gli azzurri. Nel secondo tempo solito: reparti slegati, errori in fase di appoggio, troppa lentezza di pensiero e tanta confusione. L’aspetto più preoccupante, però, sembra essere il totale immobilismo del quale soffrono gli uomini di Ancelotti. La prova disi afferma sta nel fatto che, il più delle volte, passaggi veloci si trasformano in una sorta tiro al bersaglio. Più che cercarsi i calciatori delsi colpiscono (nel senso stretto del termine)! Una squadra che fa movimento si cerca in profondità ...

