Frances Ferguson | la recensione | uno sguardo indifferente sulla vita di una giovane

(Di domenica 1 dicembre 2019) Ladi: un'insegnante allo sbando in un film, presentato a Torino 37, che impegnandosi a non giudicare, pecca di indifferenza. C'è differenza tra il raccontare una storia senza giudicare i suoi protagonisti e rimanere invece indifferenti dinanzi alle loro avventure o disavventure. Lo sottolineeremo in questadi, film diretto da Bob Byington, regista di Infinity Baby e 7 chinese brothers con Jason Schwartzman, presentato nella sezione Festa Mobile a Torino 37. Un'insegnante,supplente in una cittadina del Nebraska, è cosi tanto annoiata dal suo matrimonio e dalla suada moglie e mamma di una bimba di 4 anni che si ritrova a circuire e portarsi a letto un suo avvenente allievo. La città è troppo ...

