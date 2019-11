Formula 1 – Vettel sincero dopo le qualifiche ad Abi Dhabi | “non siamo abbastanza veloci

sportfair

(Di sabato 30 novembre 2019) Sebastiancommenta il suo risultato nelledel Gp di Abu: le parole del tedesco della Ferrari Quinto posto oggi in qualifica per Sebastian: nonostante il tedesco della Ferrari sia riuscito a non prendere la bandiera a scacchi e quindi giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo tentativo, a differenza del suo compagno di squadra, il suo risultato non è migliorato. photo4/Lapresse “Superare Albon? Non credo che fosse giusto, lui aveva un’altra macchina avanti, è stato un peccato per noi, eravamo in coda, cercavamo di aver la miglior pista possibile ed è andat amale. Gomme rosse? Credo che sia una scelta giusta, non vedo che le medie sono andate meglio con me questo weekend. Sarà difficile per noi, non, perdiamo nei punti in cui abbiamo perso tutto l’anno, tutte le curve lente e di mediatà, ...

FormulaPassion : #F1: Binotto fiducioso in vista dell'#AbuDhabiGP #Ferrari #Vettel #Leclerc - aquila7630 : F1, Qualifiche GP #AbuDhabi: ennesima pole position di #Hamilton, #Leclerc e #Vettel partiranno terzo e quarto.… - sportface2016 : #F1, #Vettel non ci sta: 'Quello che ha fatto #Albon non è giusto' #AbuDhabi -