Brescia | Grosso | “Troppo timorosi | ma serve tempo Nelle prossime 3 ci giochiamo tanto”

Esonero Grosso - il tecnico del Brescia rischia : la situazione dopo il ko contro l’Atalanta : Esonero Grosso – Altra pesante debacle in casa Brescia, la 14^ giornata del campionato ha visto nel primo anticipo il netto successo dell’Atalanta che vinto contro le Rondinelle con il netto risultati di 0-3, partita che non ha lasciato dubbi per l’andamento dell’incontro. Il match non è stato mai in discussione, il grande protagonista è stato Pasalic, il centrocampista autore di una doppietta, nel finale la rete di ...

Brescia - Grosso reintegra Balotelli : Super Mario convocato per la sfida con l’Atalanta : Dopo la mancata convocazione per il match contro la Roma, Balotelli tornerà a disposizione per il match con l’Atalanta La bufera sembra passata, Mario Balotelli torna a disposizione di Fabio Grosso per Brescia-Atalanta. Messa alle spalle la mancata convocazione della settimana scorsa, l’attaccante italiano figura nella lista diramata questa mattina in vista dell’anticipo di domani. Gianluca Checchi/LaPresse Una scelta ...

Brescia - Cellino : “Grosso? Mi avevano detto fosse un mago. Balotelli dà più peso ai social che ai suoi valori” : Un fiume in piena. Senza peli sulla lingua il presidente del Brescia Massimo Cellino che, a margine dell’assemblea della Lega Serie A dedicata alla cessione dei diritti televisivi per il triennio 2021-2024, ha parlato del momento attuale della sua squadra non risparmiando frecciate durissime a Grosso e a Balotelli. “Grosso? Mi avevano detto che era un mago… Sono vecchio di questo mestiere, non mi aspetto più nulla, devo ...

Brescia - la stoccata di Grosso a Balotelli : “protagonista se ha voglia - non ci serve un giocatore che sappia solo tirare in porta” : Fabio Grosso si esprime con fermezza sul caso Balotelli: l’allenatore del Brescia chiede più impegno e lavoro per la squadra al giocatore Il Brescia perde nettamente 3-0 contro la Roma, senza poter contare su Mario Balotelli. L’attaccante ex Inter e Milan è stato escluso dalla lista dei convocati dall’allenatore Fabio Grosso per ragioni ‘comportamentali’. Nel post gara, Grosso si è espresso così sulla ...

Brescia in crisi - Grosso parla così del caso Balotelli : “Cedere così nel secondo tempo non è una cosa positiva, dopo aver fatto anche un buon primo tempo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Grosso, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di Sky la sconfitta contro la Roma. “Sul primo gol commesso una ingenuità clamorosa, da lì è successo quello che non doveva succedere. Dobbiamo essere bravi a restare in partita, perchè sono convinto che con il tempo avremo le occasioni per ...

Roma-Brescia - le formazioni ufficiali : Torregrossa-Donnarumma per Grosso : Continua il programma valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, un turno molto interessante ed in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione. Alle 15 match importanti per le zone alte e basse della classifica, in campo Roma-Brescia. La squadra di Fonseca sta disputando una buona stagione ma è reduce dalla sconfitta contro il Parma, l’occasione è quella giusta per tornare al successo. Il Brescia ...

Brescia – Grosso-Balotelli - il tecnico italiano non rinnega nulla : “ecco perchè Mario è stato fatto da parte” : Fabio Grosso spiega quanto accaduto con Mario Balotelli in allenamento qualche giorno fa Situazione tesa in casa Brescia dopo l’allontanamento dall’allenamento di qualche giorno fa di Mario Balotelli. Fabio Grosso ha deciso di non convocare il calciatore italiano per la sfida di oggi contro la Roma. In conferenza stampa ha ovviamente aperto una parentesi su quanto accaduto con Balotelli: “non rinnego niente di quello che ...

