Destra all' attacco sul Mes Salvini invoca l' intervento di Mattarella

MotoGP - Marc Marquez manda un messaggio sui social ai tifosi dopo l’operazione alla spalla Destra : Con un tweet di pochi minuti fa il pilota spagnolo della MotoGP Marc Marquez ha mandato un messaggio a tutti i suoi tifosi dopo l’operazione alla spalla destra: “Buongiorno! Sono più o meno sveglio. L’intervento è andato bene e non vedo l’ora di iniziare il recupero! Grazie per il vostro sostegno“. L’iberico è ricoverato all’ospedale universitario Quirón-Dexeus di Barcellona, dove ieri è stato operato ...

MotoGP : Marc Marquez operato con successo alla spalla Destra a Barcellona. Presto inizierà la riabilitazione : Si prospetta una replica dell’inverno 2018 per lo spagnolo Marc Marquez. L’otto volte iridato, dominatore assoluto del Mondiale di MotoGP, è stato protagonista di una brutta caduta nel corso degli ultimi test a Jerez de la Frontera (Spagna) ed è stato costretto ad operarsi alla spalla destra presso l’Ospedale Universitario Dexeus-Quiron di Barcellona quest’oggi. La lesione, che l’alfiere della Honda si è procurato, ...

MotoGP - Marc Marquez potrebbe operarsi alla spalla Destra! Fatale la caduta a Jerez durante i test? : Marc Marquez potrebbe operarsi alla spalla destra dopo la sublussazione patita ieri nella caduta durante i test della MotoGP in corso a Jerez de la Frontera: secondo quanto si legge su Twitter, la giornalista Tammy Gorali avrebbe appreso dal pilota spagnolo che oggi stesso si recherà in ospedale a Barcellona per ulteriori visite. Great scoop by @tammygorali. She spoke to Marc Marquez. He shared that he will be in hospital in Barcelona to ...

Presidenziali in Uruguay in stallo - si fa largo la Destra : Si saprà solo giovedì o venerdì prossimi chi tra i due candidati al ballottaggio di ieri in Uruguay sarà il nuovo presidente del più stabile dei Paesi latinoamericani. Due exit poll davano ieri sera vincente di stretta misura il conservatore Luis Lacalle Pou, mentre solo uno lo dava alla pari con Daniel Martínez, socialista di sessantadue anni, sindaco di Montevideo dal 2015 fino a quando ha ...

La Genova che resiste alla Destra identitaria e sovranista : L’amministrazione di destra, la prima dal 1993 a oggi, sta cambiando il volto della città a danno dei movimenti lgbt, dei senzatetto, dei migranti e delle prostitute. Ma associazioni e volontari non ci stanno. Leggi

Ultimi sondaggi elettorali nazionale - allarme nel Pd - se si andasse ora a votare il centroDestra avrebbe il 50% dei consensi - a trainare la coalizione la Lega : Un ultimo sondaggio redatto tra il 21 e il 22 novembre in collaborazione tra l’agenzia Dire e Istituto Tecnè vede il centrodestra che supera il 50% dei consensi. Un dato che preoccupa non poco i Dem. Secondo il sondaggio il centrodestra eleggerebbe 2/3 del parlamento e potrebbe addirittura cambiare la Costituzione. Un simile scenario ha fatto molto riflette i dirigenti del Pd che hanno deciso che questo governo, pure tra mille litigi, ...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà all’ultimo voto - centroDestra e centrosinistra sono alla pari - decisi M5S e gli indecisi : Sicuramente la decisione di correre da soli del M5S ha indebolito non poco il centrosinistra in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini non era già prima sicuro di una sua riconferma ora rischia di perdere la carica di governatore dell’Emilia solo per pochissimi voti. Al momento il centrosinistra, secondo gli Ultimissimi sondaggi, è in vantaggio di pochissimi voti, solo forse dell’1%. La forbice è la seguente, il centrosinistra è dato tra ...

M5s - Cuperlo : “Correre soli a elezioni regionali è regalo alla Destra. Terza via? Non c’è” : Gianni Cuperlo, membro della segretaria dem guidata da Zingaretti è netto: “La scelta del M5s di correre da solo alle prossime elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna è un regalo alla destra. Io mi auguro che possano ancora riflettere dentro quel Movimento”. In Emilia – osserva Cuperlo – c’è un presidente che ha messo in campo un programma che incrocia le sensibilità del M5s in molti temi e che potrebbe ...

Regionali Emilia Romagna - Bonaccini : “I Cinque Stelle stanno regalando un vantaggio alla Destra” : "Le forze che vincono insieme governano insieme e questa serabbe la prima volta per il Movimento. Rinunciare ad assumersi responsabilità significa precludersi la possibilità di contare e lavorare per i propri obiettivi. Oltre che regalare un vantaggio a una destra che non sta mostrando particolare interesse per questa Regione, ma solo l'intenzione di mandare a casa il governo di Giuseppe Conte": così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano ...

M5S che corre da solo è "un regalo alla Destra" - dice Bonaccini : Tra l'incudine e il martello, tra i 5Stelle e la Lega. Si fa in salita la corsa di Stefano Bonaccini, il governatore uscente, per la corsa alla riconferma alla guida della Regione Emilia-Romagna. Il voto degli iscritti 5Stelle sulla piattaforma Rousseau lo spiazza. correre da soli e non allearsi con il Pd, il responso dalle urne virtuali. E in un'intervista al Corriere della Sera, Bonaccini replica al voto pentastellato che "rinunciare ad ...

Ultimi sondaggi politico elettorali - sconfessato Di Maio - il M5S corre da solo - l’Emilia a un passo dalla svolta a Destra - la Lega esulta - il Pd no : Un Luigi Di Maio scuro in volto ha dovuto ammettere che è stato sconfessato dalla piattaforma Rousseau. Il 70% degli elettori grillini hanno scelto di correre per le regionali in Emilia Romagna e in Calabria da soli. Entro due settimane saranno scelti i nomi dei candidati alla presidenza sia della Regione Emilia Romagna che della Calabria. La notizia arrivata nella serata di ieri è stata una vera “mazzata” per il Pd. In Calabria il ...

Nel centroDestra in Calabria spunta la carta Chiaravalloti : Quando l’altra sera Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono ritrovati l’uno di fronte all’altro – durata del confronto sette minuti di orologio, il tempo di un caffé – a un certo punto la conversazione è caduta sulla Calabria, dove si vota appunto fra sessanta giorni. Raccontano che il Cavaliere non ha perso tempo a porre la questione sulla candidatura di Mario Occhiuto, sindaco di ...

Airbus CyberSecurity e ORSYS siglano un accordo finalizzato all’adDestramento nella sicurezza informatica : Airbus CyberSecurity, unità che appartiene ad Airbus Defence and Space, ha siglato un accordo di cooperazione nell’ambito della sicurezza informatica con il provider di servizi francese ORSYS. Nell’ambito dell’accordo, ORSYS ha selezionato la piattaforma di addestramento CyberRange di Airbus per migliorare la propria offerta di servizi. Dal 2015 ORSYS ha addestrato più di 15.000 dipendenti nel campo della sicurezza informatica. Con l’aggiunta ...

Ultimi sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - la svolta del M5S si a alleanza con il Pd ma veto a Bonaccini - intanto il centroDestra sale ancora : In vantaggio secondo i sondaggi è attualmente il governatore del pd Bonaccini ma i dissidi interni nei dem e l’indecisione del M5S potrebbero nuocere non poco la sua cavalcata verso la riconferma alla guida dell’Emilia Romagna. Il governatore si è sempre detto pronto a un’alleanza con il M5S perché convinto anche dai sondaggi che un eventuale appoggio anche esterno dei grillini significherebbe la vittoria della coalizione del ...