Autostrade | Conte | “Procedura di inadempimento non si è mai interrotta e ora siamo in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Su“la procedura è in atto, è in corso e non si è mai: dal momento in cui è statostato ad Aspi l’oggettivolegato al crollo del ponte Morandi la procedura è andata avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe, rispondendo a una domanda dei cronisti relativa revoca della concessione ad. “Stiamo via via acquisendo elementi – ha detto nel corso della conferenza stampa con i ministri De Micheli e Costa per fare il punto sul maltempo in Liguria – adesso, lo posanticipare,pressoché in dirittura di arrivo. Il procedimento amministrativo è in corso e ora si tratta di trarre le fila, sapendo, come abbiamo sempre detto, che non intendiamo fare sconti: il nostro obiettivo è tutelare non l’interesse privato ma l’interesse pubblico, quello dei cittadini” L'articolo, ...

