Anticipazioni Over U&D del 26 novembre | Guarnieri a Ida | ' Sono nato con pregi e

Uomini e donne - Anticipazioni Trono Over : Ida e Riccardo si sono lasciati : Sabato 23 novembre è stata registrata la nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, in onda nel pomeriggio di Canale 5. In attesa di scoprire cosa accadrà, per filo e per segno, ai protagonisti della trasmissione, il sito Il Vicolo delle News ha diffuso alcune anticipazioni sulla registrazione, durante la quale Ida e Riccardo hanno rivelato di aver interrotto la loro relazione. Nuovamente.Dopo la ...

Anticipazioni Over U&D del 13 novembre - Sanseverino alla Galgani : 'Tu non devi parlare' : Andrà in onda oggi 13 novembre la terza e ultima puntata settimanale dedicata al Trono Over di Uomini e donne. Archiviati gli ennesimi litigi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, il cui idillio appare ancora lontano, l'appuntamento odierno tornerà a concedere ampio spazio a Gemma Galgani, che avrà l'occasione di confrontarsi ancora con il suo ex spasimante Jean Pierre Sanseverino. La dama affermerà di provare un'assoluta indifferenza per il ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 13 novembre : Gemma contro Jean Pierre - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono Over oggi 13 novembre: scontro tra Gemma Galgani e Jean Pierre, Simone diviso tra tre dame.

Anticipazioni Oltre la soglia - 13 novembre : Silvia viene ricoverata nel reparto di Tosca : Canale 5 trasmetterà oggi 13 novembre la seconda puntata di Oltre la soglia, il nuovo medical drama con protagonista Tosca Navarro, nei panni del primario di un reparto che si occupa di adolescenti con problemi psichici. Ma la prima a nascondere un passato difficile è proprio la protagonista interpretata da Gabriella Pession: lei stessa, infatti, ha sofferto di schizofrenia e i suoi trascorsi potrebbero in qualsiasi momento esporla ad una ...

Anticipazioni Trono Over U&D 12 novembre - Guarnieri alla Platano : 'O si va soli o insieme' : Il Trono Over di U&D torna puntualmente su Canale 5 oggi 12 novembre a partire dalle ore 14:45. Dopo avere concesso ampio spazio alle vicende di Gemma Galgani, sempre più coinvolta dal suo nuovo cavaliere Juan Luis Ciano, l'appuntamento odierno si dedica soprattutto a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che riprendono il loro confronto al centro dello studio. L'idillio è ancora lontano per la coppia che solo poche settimane fa ha deciso di ...