Champions | Juventus-Atletico Madrid in diretta in chiaro

Juventus - grazie al passaggio agli ottavi in Champions avrà ricavi per 73 - 7 milioni : La Juventus, ieri sera, ha vinto per 2-1 sul campo della Lokomotiv Mosca e grazie a questo successo si è garantita il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono in testa alla classica del loro di girone di UCL e hanno staccato anche l'Atletico Madrid. La squadra di Maurizio Sarri ha raccolto ben 10 punti, figli di 3 vittorie e un pareggio. La squadra spagnola, invece, si è fermata ieri sera contro il Bayer ...

Lokomotiv Juventus 1-2 - bianconeri agli ottavi di Champions grazie al gol di Douglas Costa all’ultimo minuto : Vittoria in extremis per la Juve con Sarri che pesca il coniglio dal cilindro sotto la pioggia di Mosca: Douglas Costa, mandato in campo pochi minuti prima, regala al 93esimo la vittoria finale per 2 a 1 alla Juve e soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions. Non era scontato: e infatti la partita è stata complicata per i bianconeri che hanno pure rischiato di passare in svantaggio a dieci minuti dalla fine, e non hanno giocato la ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - Champions League : bianconeri agli ottavi di finale - decide Douglas Costa nel recupero : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, i bianconeri si sono imposti nella capitale russa in pieno recupero e hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. I Campioni d’Italia salgono a quota 10 punti in classifica e tra tre settimane ...

Juventus - una Lokomotiv sul binario ottavi di Champions : Douglas Costa stacca il biglietto - Sarri è sempre ‘in orario’ : La Juventus supera 1-2 la Lokomotiv Mosca nel finale e accede agli ottavi di Champions League: i cambi di Sarri fanno la differenza e sbloccano una partita complicata Treno in orario sul binario ‘ottavi di Champions League’, una coincidenza da non perdere. Passa da Mosca il primo match ball per superare il girone di Champions League che la Juventus, come in una scena di un film, corre a perdifiato per raggiungere solo nel ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - voti Champions League. Douglas Costa decisivo - Cristiano Ronaldo altalenante - ok Ramsey : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono passati in vantaggio con Ramsey al 4′, Miranchuk ha pareggiato al 12′ e in pieno recupero ci ha pensato un magico Douglas Costa. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2. VIDEO HIGHLIGHTS Lokomotiv Mosca-Juventus Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus ...

