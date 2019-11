Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne a Pozzallo

“Sono caduta dalle scale” Giornata Internazionale contro le violenze alle donne : L'Aquila - Marta è bella ma non sa di esserlo, sta scomparendo, invisibile persino ai suoi occhi, smantellata da un uomo che la svilisce e la offende quotidianamente. Deposita parole davanti alle donne che la ascoltano, carta abrasiva di un sottoprodotto culturale che crea sempre più vittime. Sulle sue spalle c’è la storia collettiva di tante mogli umiliate dal bisturi di parole maschili o vessate da forza fisica. Marta ...

Perché il 17 novembre è la Giornata Internazionale degli studenti : Dal 1941, ogni 17 novembre, in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale degli studenti. Una ricorrenza fondamentale per la difesa della libertà d’espressione, nata dalla lotta antinazista degli universitari cecoslovacchi e caricata, negli anni, di tutte quelle rivendicazioni che porteranno alla cosiddetta "Rivoluzione di velluto”. Ecco l’origine di questa particolare Giornata.Continua a leggere

Giornata Internazionale dell'alimentazione 2019 : fai che il cibo sia la tua medicina : Giornata Internazionale dell’alimentazione 2019: fai che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.16 ottobre cibo ecosostenibile

Giornata Internazionale bambine e ragazze - Save the Children : “Una su dieci ha subito stupri” : L'11 ottobre è la Giornata internazionale bambine e ragazze istituita dall'Onu. Save the Children ha voluto portare l'attenzione su questa Giornata diffondendo dati sconcertanti e la storia di Emily, una bambina di otto anni che è stata costretta a subire violenze da parte di un gruppo di soldati. Ogni tre secondi avviene un matrimonio precoce e una ragazza è costretta a sposarsi: la maggior parte di loro vive in un contesto di guerra.Continua a ...

Giornata Internazionale delle bambine : 10.05 In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze,che ricorre oggi, l'Unicef ricorda che ogni anno sono 12 milioni le ragazze con meno di 18 anni che si sposano precocemente;130 milioni le bambine tra 6 e 17 anni in tutto il mondo che non frequentano la scuola. Una ragazza su 4 tra i 15 e i 19 anni non ha lavoro nè frequenta corsi di istruzione o formazione, rispetto a meno di 1 su 10 maschi coetanei; circa 15 ...