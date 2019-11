Ronaldo modifica il testamento in favore della fidanzata La mamma non la prende bene

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Su Repubblica, Maurizio Crosetti scrive delle indiscrezioni trapelate sulle due donne di Cristiano, laGeorgina e laDolores. Per quanto riguarda la prima, richiama la notizia di gossip data da Novella 2000, secondo cui CR7 avrebbe sposato Georgina in tutto segreto in Marocco, qualche settimana fa. Nessuna foto, nessuna prova, solo un indizio. Georgina si sarebbe fatta scappare un “mio marito” parlando di Cristiano. Le voci sulladel Fenomeno, invece, Dolores Aveiro, sembrano più succose. Scrive Crosetti: “La coda del gossip di cui sopra vorrebbe che Cristiano l’abbia un po’ spostata di lato nell’asse ereditario, levandole — notai e avvocati alla mano — il totale controllo del patrimonio. Dalla fine di agosto, prima dunque dell’ipotizzato matrimonio,avrebbe fatto una capatina a Madeira perre ile tutelare anche ...

