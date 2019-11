‘Io Accolgo’ | domani flashmob di giovani

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma –, 21 novembre, dalle 13 alle 13,30, in Piazza Trilussa a Roma, una delegazione di 80provenienti da tutta Italia sara’ protagonista di una sostegno della Campagna Io Accolgo. Un evento nel quale i partecipanti, avvolti da coperte termiche, canteranno canzoni, reciteranno poesie e faranno brevi performance incentrate sul tema del sostegno all’accoglienza e all’integrazione. Come riferiscono gli organizzatori in una nota, i ragazzi saranno a Roma per la giornata di lavoro ‘Visioni e Azioni per lo Sviluppo, enti territoriali, societa’ civile a confronto per una nuova narrazione delle questioni globali’, co- organizzata da Oxfam e Action Aid nel quadro di due iniziative sostenute dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo (Aics). La manifestazione e’ l’esito naturale di un percorso ...

immezcla : #Roma, Giovani in piazza per “#IoAccolgo” 80 per un flash mob - paolasuraci : Roma, Giovani in piazza per “Io Accolgo” 80 per un flash mob - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Flashmob a sostegno della Campagna “Io Accolgo”. Domani a Trastevere -