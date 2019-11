Amici 19 | violenza e blasfemia nei testi di Skioffi | sarà espulso?

Fonte : blogo

(Di domenica 17 novembre 2019) Sabato 16 novembre 2019, l'esordio della nuova edizione didi Maria De Filippi, il talent show di Canale 5. In occasione del primo pomeridiano, è stata presentata la classe che il pubblico della trasmissione imparerà a conoscere tra sfide, lezioni ed esibizioni. Ai talenti che hanno occupato i banchi, fra cantanti e ballerini, i docenti della scuola hanno deciso di affiancare tre giovani artisti, su cui ancora pendono dubbi e indecisioni. Meritano un posto nel programma? Stando ai commenti di alcuni spettatori, uno di loro sicuramente di no. Si tratta di, rapper che si contenderà la divisa col cantautore Gabriele fino alla prossima settimana."Scrivono bene", ha commentato Rudy Zerbi, senza sapere che nel repertorio disi celano alcunipiuttosto controversi. Scheletri nell'armadio che, al confronto, i pugni contro i trans di Irama, sono canzoncine da ...

