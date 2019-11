Ex Ilva | Spera Ugl | ‘situazione disperata | rischio è effetto domino devastante’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “è una situazione dita e non solo per Taranto, rischiamo undevastante sulla nostra industria, in primis quella meccanica”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio.“All’incontro di domani al Mise tra governo e sindacati – sottolinea il sindacalista – ci saremo e faremo presente quanto sia più che mai necessario da parte dell’esecutivo mettere in atto qualsiasi misura possibile per frenare una azione già messa in atto da Arcelor Mittal ovvero la programmazione dello spegnimento degli Altoforni, con il quale non ci sarebbe più mercato e non ci sarebbero più commesse, nonostante l’acciaio di Taranto sia di qualità superiore a quello dei diretti concorrenti, Cina e Turchia, gli unici a trovare giovamento da questa drammatica ...

Rosario16305726 : RT @Charlotte3117: @carlo_taormina ILVA chiude perché lo ha stabilito la GERMANIA ..in forte crisi economica , spera di buttare fuori L It… - MimmoMizzi : RT @Charlotte3117: @carlo_taormina ILVA chiude perché lo ha stabilito la GERMANIA ..in forte crisi economica , spera di buttare fuori L It… - Charlotte3117 : RT @Charlotte3117: @carlo_taormina ILVA chiude perché lo ha stabilito la GERMANIA ..in forte crisi economica , spera di buttare fuori L It… -