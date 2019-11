Legni colpiti | il Napoli è la squadra più sfortunata!

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 12 novembre 2019) Isono in totale 87 in queste prime 12 giornate di campionato. Più di 7 di media a giornata. Ilè primo in questa speciale classifica della sfortuna (dati Opta). Queste le prime 5 squadre ad aver colpito più pali e traverse nelle prime 12 giornate di campionato: 1° POSTO :– 9 pali/traverseda Mertens (4), Milik (3), Fabian Ruiz e Zielinski. Oltretutto, sono proprio questi due giocatori delad occupare primo e secondo posto pernella classifica dei giocatori. 2° POSTO: LAZIO – 8 pali/traverseda Immobile (2), Correa (2), Luis Alberto, Lucas Leiva, Parolo e Caicedo. Quattro solo in quel clamoroso derby dei sei pali. VERONA – 8 pali/traverseda Verre ...

