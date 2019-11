Cercano la fede nuziale persa da un amico con il metal detector e trovano un tesoro

Fonte : baritalianews

(Di sabato 9 novembre 2019) Solo qualche giorno fa il 29 ottobre in Irlanda del Nord due amici il 44 enne Paul Raynard e il suoMichael Gwynne 52 anni si sono messi alla ricerca delladal primo. Per la ricerca del prezioso anello i due hanno utilizzato un. Dopo qualche ora di vana ricerca ilha iniziato a dare segnali incoraggianti ma i due invece di trovare lahanno trovato undel 1500 dal valore inestimabile. I due hanno trovato 84 monete antiche che sono in corso di valutazione da parte degli esperti. A diffondere la notizia è stato il quotidiano The Indipendent. I due sono riusciti a trovare ilin un terreno a Ballycastle. Quando ilha iniziato a suonare i due hanno pensato subito di aver ritrovato la, invece avevano trovato le monete risalenti al periodo del regno di Enrico VIII e Edoardo ...

