Kerbal Space Program 2 ha una finestra di lancio

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 8 novembre 2019) "2, il sequel dell'amato simulatore spaziale, è in fase di sviluppo ed è ora inma per essere pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One durante il nostro anno fiscale 2021", così ha dichiarato Take-Two agli investitori nel suo ultimo rapporto finanziario.L'anno fiscale dell'azienda inizierà il 1° aprile 2020 e gli sviluppatori hanno precedentemente confermato i piani didurante il calendario 2020: fatti i dovuti conti, l'uscita del gioco ha unadidi nove mesi.Durante la conferenza Take-Two ha preso tempo anche per parlare dell'originaleProgam, che dalla sua uscita ha venduto 3,5 milioni di unità in tutto il mondo. Annunciato ufficialmente durante la Gamescom di quest'anno, in2 sarà possibile utilizzare una vasta gamma di parti per costruire la propria navicella spaziale che vi consentirà di ...

