Il Roma | rapporto ai minimi termini De Laurentiis-Ancelotti Ecco quando potrebbe esserci

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 7 novembre 2019) L’edizione odierna de Ildescrive unaitra Denon escludendo la clamorosa ipotesi dell’addio a fine stagione del tecnico. La lunga call conference di ieri tra il presidente Dee l’allenatore azzurro ha sancito che ilproseguirà. Ma in mattinata a Castel Volturno si era sparsa la voce (tra i calciatori) che a seguito di quanto accaduto martedì sera,sarebbe stato esonerato. Anche per questo l’allenatore ha voluto chiarire la situazione col presidente: da qui il lungo confronto con Dein videoconferenza, che era collegato dall’Hotel Vesuvio. Si tratta solo di indiscrezioni non confermate, ma a quanto pare il presidente ha mal digerito la presa di posizione pubblica di, che ha detto in conferenza stampa di non essere d’accordo con il ritiro. Una presa di posizione che ...

Rosariopaolo2 : @scottotweet @quotidiano_roma Bha potrebbe essere come non. Se avesse avuto qualche dubbio in più in questo momento… - titty_napoli : RT @apetrazzuolo: IL ROMA - Napoli, la lunga call conference tra il presidente De Laurentiis ed Ancelotti ha sancito che il rapporto proseg… - milanmagazine_ : IL ROMA - Napoli, la lunga call conference tra il presidente De Laurentiis ed Ancelotti ha sancito che il rapporto… -