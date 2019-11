Bressanone si prepara ad un bianco Natale | la stagione invernale è alle porte e la voglia

Slittino Naturale - azzurri a Bressanone per preparare l’esordio in Coppa del Mondo : undici atleti convocati : La stagione degli sport invernali sta per iniziare e anche gli slittinisti cominciano ad affinare la preparazione in vista della prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino Naturale, che andrà in scena da venerdì 20 a domenica 22 dicembre a Winterleiten (Austria). Un appuntamento a cui gli azzurri vorranno farsi trovare subito pronti, per tornare ad imporsi dopo l’ottima passata stagione. Per questo motivo Armin Zoeggeler ha convocato undici ...