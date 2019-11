Soffre della sindrome della Bella Addormentata | 17enne dorme per quasi due mesi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) 48 giorni di sonno filato. Questo è quello che è capitato allacolombiana Sharik Tovar, affetta dallaKleine-Levin. Una patologia neurologica che altera l’equilibrio tra veglia e sonno, ribattezzata anche. Secondo quanto riporta il sito LiveScience la ragazzadi questo disturbo da quando ha due anni, mentre sua madre, durante gli episodi di sonno prolungati per giorni, l’ha nutrita infilandole in bocca attraverso un biberon del cibo liquido. Dopo aver dormito perduedi fila, la Tovar non sarebbe riuscita nemmeno a riconoscere la madre ma poi nei giorni successivi la sua memoria per i ricordipropria vita precedente sarebbe tornata alla normalità. Diverse riviste scientifiche spiegano che laKleine-Levin colpisce soprattutto maschi adolescenti, nell’ordine di un caso su un milione, e che i sintomi ...

matteorenzi : @ItaliaViva @sbonaccini Sul voto al Senato su mozione #Segre Forza Italia ha scritto una brutta pagina della sua st… - spallaegomito : Non è vero che non si può #guarire da un #dolore di #spalla basta rivolgersi al #chirurgo della #spalla per compren… - ledimiche : RT @marina_catucci: Sean Doolittle, il lanciatore della squadra di baseball vincitrice, non andrà alla Casa Bianca: 'Vorrei andare con la m… -