Google Live Transcribe si prepara a ricevere tre nuove funzionalità con la versione 2 1

Ecco come riattivare i popup di Google Chrome su Android 10 e visualizzare le didascalie live su otto righe : Se non riuscite a toccare i popup di autorizzazione di Google Chrome su Android 10, ad esempio quando i siti web chiedono di utilizzare la vostra posizione, è sufficiente disabilitare gli overlay da altre app. La didascalia live è una delle funzionalità più interessanti introdotte su Google Pixel 4 ed è mostrata di default su due righe, tuttavia è possibile espandere la finestra di testo. L'articolo Ecco come riattivare i popup di Google Chrome ...

Live Caption di Google è capace di fare cose davvero strabilianti : La funzionalità di Live Caption presente sui nuovi Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL funziona anche con l'audio mutato L'articolo Live Caption di Google è capace di fare cose davvero strabilianti proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store - ma per i pochi eletti con un Pixel 4 : Google Pixel Live Wallpaper è una nuova applicazione sviluppata da Google e pubblicata nel Google Play Store il cui scopo è precisamente quello suggerito dal nome e cioè fornire sfondi animati. L'articolo Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store, ma per i pochi eletti con un Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano Live Caption e Dual SIM Dual Standby : Scopriamo di più sulla funzionalità Live Caption introdotta con Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, e intanto proviamo a vedere se i due smartphone avranno il supporto Dual SIM Dual Standby. L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano Live Caption e Dual SIM Dual Standby proviene da TuttoAndroid.

La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per i Google Pixel 3 e 3a : Google conferma in via ufficiale che due fra le più interessanti funzionalità dei Google Pixel 4 saranno disponibili per i Google Pixel della precedente generazione, cioè per i Pixel 3. L'articolo La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per i Google Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Presto Google richiederà la piena compatibilità Power Delivery per la ricarica tramite USB Type-C : Continuano le informazioni recuperate dalla nuova versione del documento legato alla licenza d'uso dei GMS, con novità in arrivo anche per il connettore USB Type-C. L'articolo Presto Google richiederà la piena compatibilità Power Delivery per la ricarica tramite USB Type-C proviene da TuttoAndroid.

L’app Recorder dei Google Pixel 4 riceve un inatteso aggiornamento - mentre spuntano gli sfondi live (download) : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di alcune app attese al debutto sui Google Pixel 4 finite in rete con tanto di file APK disponibili per il download. Secondo quanto si apprende dai colleghi di XDA, in maniera un po’ inaspettata dal momento che, di fatto, non è ancora stata rilasciata, una di queste app ha ricevuto un aggiornamento tramite il Play Store. Si tratta di Recorder, app che consente di registrare l’audio catturato dai ...

Google - Corte Ue dà ragione al colosso : il diritto all’oblio non si applica a livello globale. Ma vale per tutti gli Stati membri : Google non dovrà applicare il diritto all’oblio a livello globale. A deciderlo la Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata in merito a una questione sollevata dal Consiglio di Stato francese. Il colosso tecnologico quindi non dovrà deindicizzare, cioè rimuovere i collegamenti, che rimandano a informazioni o contenuti lesivi su un certo utente, “su tutte le diverse versioni del suo motore”, ma solo, dopo ...

La corte Ue dà ragione a Google : “Il diritto all’oblio non si applica a livello globale” : La sentenza della corte Ue. Nel 2016 il motore di ricerca era stato costretto a pagare 100 mila euro per la mancata rimozione di alcuni link