Ivana Icardi durissima sugli Onestini | “Teatrini | in Spagna non vi credono”

Luca Onestini contro Ivana Icardi : Buffona : Da quando suo fratello ha iniziato a partecipare ai reality, Luca Onestini ha sempre dimostrato un grande senso di protezione. In questi mesi Gianmarco è impegnato come concorrente del Gran Hermano spagnolo e attorno a lui in queste ore si è scatenata una forte polemica. Nelle ultime ore, Luca su Instagram è tornato a spendere parole in difesa di suo fratello ma, soprattutto, contro Ivana Icardi, con la quale dentro il Grande Fratello 16 c'era ...

Luca Onestini - duro attacco a Ivana Icardi : ‘Buffona’ : Luca Onestini in queste ore ha puntato il dito contro Ivana Icardi. L’accusa del romagnolo nei confronti dell’ex gieffina è quella di aver detto delle cose non veritiere sul conto del fratello, Gianmarco Onestini. Tutto è iniziato con la partecipazione di Gianmarco alla versione spagnola del Grande Fratello. In una delle ultime puntate, la sorella di Mauro Icardi sarebbe stata invitata sul piccolo schermo per parlare del rapporto con Gimbo. Di ...

Luca Onestini furioso contro Ivana Icardi : “Buffona” - cosa è successo : Luca Onestini contro Ivana Icardi, l’attacco su Instagram per difendere Gianmarco: ecco cosa sta succedendo in Spagna Luca Onestini è furioso contro Ivana Icardi e non si è risparmiato sui social! L’ex tronista e attuale speaker di RTL ha attaccato la sorella di Mauro Icardi raccontando anche quale sarebbe la colpa di quest’ultima. Tutto ha […] L'articolo Luca Onestini furioso contro Ivana Icardi: “Buffona”, ...

Ivana Icardi contro Gianmarco Onestini : "Mi usa per pubblicità" : Scontro tra fratelli d'arte: dopo diversi giorni trascorsi insieme al Grande Fratello in cui sembravano andare d'amore e d'accordo, Ivana Icardi e Gianmarco Onestini sembrano aver perso il legame che avevano dentro la casa più spiata d'Italia.In particolare, il fratello di Luca Onestini attualmente si trova al Grande Fratello spagnolo e avrebbe confidato ai suoi nuovi coinquilini che la storia con la sorella di Mauro Icardi è stata stroncata ...

Ivana Icardi su Gianmarco Onestini : “Mi fa passare per pazza” : Gianmarco Onestini attaccato duramente da Ivana Icardi: il suo sfogo Ivana Icardi e Gianmarco Onestini, nelle settimane passate insieme nella casa del GF, hanno sicuramente molto legato, tanto da indurre a pensare che la loro fosse ben più di una semplice amicizia. Tuttavia poi le cose tra loro non sono andate bene. E la sorella di Mauro Icardi, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, è tornata a parlare del ragazzo, non ...

Ivana Icardi furiosa : “Gianmarco Onestini mi usa per pubblicità” : Ivana Icardi attacca Gianmarco Onestini dopo il Grande Fratello Ivana Icardi è su tutte le furie. La sorella di Mauro Icardi non ha digerito le ultime dichiarazioni di Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini è in questo periodo un concorrente del Grande Fratello spagnolo e in un momento di confidenza ha parlato del rapporto […] L'articolo Ivana Icardi furiosa: “Gianmarco Onestini mi usa per pubblicità” proviene da ...

Grande Fratello - Gianmarco Onestini sconcertante : "Ivana Icardi? Quella notte in cui un cavallo..." : Gianmarco Onestini, dopo aver partecipato al reality di Canale 5 Il Grande Fratello, è ora il concorrente del Grande Fratello Vip spagnolo. Tuttavia, il Fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini, ha fatto una bizzarra dichiarazione all'interno della casa spagnola. A raccontare l'acca

Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip rivela perché non ha funzionato con Ivana Icardi : "Ho fatto un sogno..." : Dal curioso approdo di Gianmarco Onestini nella versione vip del Grande Fratello spagnolo (ossia il Grande Hermano VIP) arriva un curioso risvolto di una vicenda partita durante la sua prima esperienza nell'edizione 2019 del reality in versione italiana condotto da Barbara d'Urso.Ricorderete che si era parlato di un avvicinamento tra il giovane e Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro. Qualcosa stava per nascere tra di loro ma ...

Ivana Icardi di nuovo single! Pausa dal fidanzato Luis Fabian Galesio : Ivana Icardi ha scelto di prendersi un periodo di Pausa dal fidanzato Luis Fabian Galesio: lo ha rivelato Cristian Imparato a Pomeriggio Cinque. L’uscita di Ivana Icardi dalla Casa del Grande Fratello 16 ha creato non pochi problemi alla sua vita sentimentale e, dopo un momentaneo addio e la repentina riappacificazione con il fidanzato, pare che l’argentina sia di nuovo single.-- A rivelare i cambiamenti avvenuti nella vita privata ...