Di Maio | «Basta con i negozi aperti 7 giorni su 7»

Luigi Di Maio dopo il decreto sui Riders - dice basta ai negozi sempre aperti per la maggior tutela dei lavoratori grande distribuzione : Il capo politico del M5S ha chiesto, che il governo dopo aver approvato il decreto Dignità e il decreto Riders, si occupi della grande distribuzione. In particolare il governo si deve occupare di salvaguardare gli operai della grande distribuzione che lavorano per 12 ore al giorno e 7 giorni su 7. La chiusura domenicale dei negozi è stata da sempre una delle battaglie principali del Movimento 5 Stelle. Per Di Maio è arrivato il ...

Chiusure domenicali - Di Maio annuncia : “Basta negozi aperti 7 giorni su 7 - tuteliamo i lavoratori” : Luigi Di Maio ci riprova e rilancia il tema delle Chiusure domenicali dei negozi: "Dobbiamo andare avanti come Governo nella tutela delle persone che lavorano", afferma spiegando di voler tutelare i commercianti che per affrontare la concorrenza dei centri commerciali rimangono aperti "12 ore al giorno e 7 giorni su 7”.Continua a leggere

Elezioni Emilia Romagna - Di Maio dal Marocco : "Basta parlare di coalizioni M5S-Pd!" : ...

“Basta intese locali e duri sui migranti” : Di Maio sfida il Pd e la fronda dei grillini : Il leader sbatte la porta in faccia ai democratici sulle alleanze e va allo scontro su editoria, partite Iva e Libia

M5s - il sindaco di Imola Sangiorgi si dimette : "Basta stare col Pd - Luigi Di Maio neppure mi chiama : Perde altri pezzi, il M5s di Luigi Di Maio. Dopo meno di un anno e mezzo dalla "storica" vittoria grillina nella rossa Imola, persa dalla sinistra per la prima volta da 73 anni a questa parte, la sindaca Manuela Sangiorgi si dimette. "Non c'erano più le condizioni per andare avanti", ha puntato il d

Di Maio : "Basta alleanze con il Pd" Elezioni - il leader M5S ignora Conte : "Basta alleanze con il Pd": lo afferma il ministro degli Esteri e capo politico di M5s, Luigi Di Maio, all'indomani del deludente risultati del voto regionale in Umbria e nonostante il premier Giuseppe Conte abbia invitato a non assumere ora decisioni irrevocabili Segui su affaritaliani.it

Di Maio dopo la sconfitta in Umbria : “Basta alleanze col Pd - dobbiamo diventare autonomi” : Basta alleanze con il Pd: il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha le idee chiare sulle intese elettorali con i dem e ribadisce che l'obiettivo rimane quello di "arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma". Ora, però, bisogna avere "grande umiltà nel ripartire".Continua a leggere

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "Esperimento non ha funzionato". Ma non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

**Dl Fisco : Di Maio - ‘basta Stato forte con i deboli - cambiare registro’** : Roma, 16 ot. (Adnkronos) – “C’è poi un altro capitolo, fondamentale, che è la lotta all’evasione. Su questo fronte le teorie sono diverse, ma i fatti ci dicono che fino ad oggi abbiamo visto uno Stato fare sempre il forte con i deboli e il debole con forti”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Bisogna cambiare registro. Lo Stato deve fare lo Stato con chi in questi anni ha nascosto centinaia e centinaia di ...

Siria - Di Maio : “Basta sangue - all’Ue chiederò il blocco dell’export di armi verso la Turchia” : Il ministro Luigi Di Maio, in arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28 a Lussemburgo in cui si discuterà della guerra in Siria contro il popolo curdo, chiederà all'Ue il blocco dell'export di armi verso la Turchia: "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue, né ricatti sui migranti. Non può essere militare la risposta alla crisi in corso".Continua a leggere

Di Maio in ritardo rispetto agli altri Paesi europei dichiara : 'Basta armi alla Turchia' : Nell'ultimo incontro tra gli ambasciatori europei, l'Italia aveva fatto fronte comune con la Francia, chiedendo l'approvazione di sanzioni economiche nei confronti della Turchia, in opposizione ad un altro fronte che invece aveva manifestato la necessità di arrivare ad uno stop immediato alla vendita di armi al governo di Ankara, al quale in un primo momento avevano aderito soltanto i Paesi scandinavi e l'Olanda. In realtà, nel giro di poche ore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Ottobre : Conte e Di Maio alla festa dei 5Stelle : “Basta armi alla Turchia” : La guerra L’Italia con la Germania: “Basta armi alla Turchia” alla festa 5Stelle Conte e Di Maio chiedono all’Europa di sospendere le forniture militari ad Ankara. Anche il Pd d’accordo di Salvatore Cannavò Viva le manette di Marco Travaglio La nostra copertina dell’altroieri, sulla bozza del ministro della Giustizia per le manette agli evasori, non è piaciuta a Gad Lerner che è personcina sensibile e l’ha riprodotta su Twitter con un ...