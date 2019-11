“Ci costringeva a baciarci” Mattino 5 | il racconto choc di Serena Grandi

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) L’attriceè tornata a parlare di sé a ‘5’ ed ha raccontato una storia drammatica che le ha segnato la vita. Una brutta vicenda provocata da un uomo della chiesa. L’episodio accaduto ai suoi danni si è verificato quando era appena una bambina. “Eravamo io e una mia amica e il parroco cia baciarci e poi ci accarezzava. All’età di circa sette, otto anni, stavamo facendo il catechismo per la preparazione alla cresima e alla comunione. Eravamo io e questa amichetta e questo prete insisteva sempre perché andassimo in parrocchia anche se avevamo già fatto la lezione di catechismo”, ha riferito il personaggio televisivo, vittima dunque di molestie da parte di un prete.“Ci prendeva la testa e ci avvicinava la faccia e poi ci prendeva per mano, ci accarezzava. Eravamo molto piccole, però è una cosa che mi è rimasta molto impressa”, ha confessato la donna. “Non ...

CAGLIARILIVEAPP : Serena Grandi si confessa a Mattino 5: molestata da un prete, ci costringeva a fare delle cose #notizie #sardegna… - ClickBurger : @ferrucciopalazz @borghi_claudio @antonio_landini @RadioRadioWeb @vergovich @AntonelloAng Come ha visto non li avev… - BragliaA : RT @borghi_claudio: @ferrucciopalazz @antonio_landini @RadioRadioWeb @vergovich @AntonelloAng Come ha visto non li avevamo per nulla perché… -