Molestatore sessuale va a prendere i figli di 3 e 4 anni all’asilo e sparisce nel nulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La polizia di Las Cruces, nello stato del New Mexico, negli Stati Uniti, ha pubblicato un appello su Facebook con le foto di due bambini scomparsi, Maverick Ransom di 3e suo fratello Orion Ransom di 4. La speranza è che qualcuno li riconosca e aiuti ad individuarli. Stando alle indagini in corso, i piccoli sarebbero stati presi dal padre, Clarence Michael Ransom. L’uomo, 53, è segnalato come. Il sospetto è che Ransom, che aveva l’affidamento congiunto dei bambini con la moglie, sia andato a prenderli all’asilo prima dell’orario stabilito e sia partito con loro. E’ stata la mamma a rendersene conto, quando aspettando ifuori dall’istituto, non li ha visti arrivare. Secondo gli inquirenti l’uomo avrebbe portato i bambini in Messico e avrebbe fatto ritorno senza di loro negli Stati Uniti. L'articolo ...

