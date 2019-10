Gli italiani risparmiano di più Ma non vogliono più investire

Sondaggi politici - dopo il flop in Umbria per il 53% deGli italiani l’alleanza Pd-M5s è fallita : Secondo l'ultimo Sondaggio realizzato da Ixè la Lega è il primo partito (30,9%), seguita dal Pd, (19,5%) e M5S (19,2); mentre Italia Viva non riesce a sfondare, e si attesa al 3,7%. dopo il flop del candidato civico del Vincenzo Bianconi, battuto da Donatella Tesei, l 53% degli italiani considera esaurita l'alleanza tra Pd e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Robot e Intelligenza artificiale - per l’89% deGli italiani non potranno mai sostituire l’uomo : Coloro che già utilizzano le nuove tecnologie sono i più ottimisti rispetto a chi le conosce meno. Ecco i risultati del secondo rapporto Aidp-Lablaw 2019 a cura di Doxa su ‘Robot, Intelligenza artificiale e lavoro‘ in Italia, che si presenta, a Roma, presso il Cnel. Per il 94% del campione, l’utilizzo dei Robot e dell’Ia ha portato a scoperte e risultati un tempo impensabili, per l’89% è necessario per svolgere le attività ...

Salute : “È l’infertilità la malattia del nostro tempo - colpisce il 25% deGli italiani” : La Medicina della Riproduzione è una delle protagoniste del Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia in corso a Napoli: una disciplina che nasceva oltre trent’anni fa di esclusiva pertinenza ginecologica e che oggirappresenta l’emblema della multidisciplinarietà, nello sforzo costante di accompagnare scrupolosamente la coppia attraverso un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato per il raggiungimento della gravidanza. Integrazione ...

L’allarme deGli agricoltori italiani : La peste suina è alle porte : La peste suina africana è alle porte e può sbarcare in Italia da un momento all'altro. L'allarme arriva direttamente da Confagricoltura e Confederazione italiana agricoltori, che per bocca dei loro rappresentanti hanno messo in guardia la commissione Agricoltura nel corso di un'audizione in Senato. I problemi sul tavolo sono tanti e connessi l'uno con l'altro. In Italia, ad esempio, non ci sono misure per contenere la fauna selvatica. “Negli ...

Sondaggio di Renato Mannheimer a Quarta Repubblica : "Per Gli italiani questo governo è finito" : "questo governo è finito". Dopo le ultime elezioni regionali in Umbria che hanno decretato il disastro dei governi che appoggiano il governo e il trionfo del centrodestra che ha stravinto con il 57,5 per cento dei consensi, la maggioranza degli italiani ritiene che l'esecutivo targato Pd-Movimento 5

Matteo Salvini inchioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Rugby - i miGliori italiani della seconda giornata di Top 12 : Si è disputata nel weekend la seconda giornata del massimo campionato italiano di Rugby. Sono quattro le formazioni ancora imbattute, con Petrarca Padova, Calvisano e Mogliano a punteggio pieno e il Rovigo alle loro spalle. Primo successo stagionale anche per il San Donà, che ha battuto in extremis le Fiamme Oro, e per il Viadana, che però deve ancora scoprire cosa deciderà il giudice sportivo sul match perso una settimana fa a Reggio Emilia, ma ...

Il "paradiso del sesso a pagamento" a due passi da qui : "Tariffe speciali per Gli italiani - paghi 1 prendi 2" : Orson Welles, in una celebre battuta nel film , denigrava la Svizzera perché . Evidentemente non aveva pensato anche ai locali a luci rosse, che nella Confederazione sono legali e tassati

Gene Jolie : sono circa 150mila Gli italiani che presentano la mutazione : La mutazione dei geni Brca 1 e Brca 2, nota sul web come Gene Jolie, riguarda circa 150mila italiani. A rendere noto a livello mondiale il pericolo della suddetta mutazione Genetica è stata la vicenda dell’ex moglie di Brad Pitt che, dopo aver scoperto di esserne portatrice a seguito di alcuni esami efettuati dopo la prematura scomparsa della madre, si è sottoposta a una doppia mastectomia preventiva. A raccomandare attenzione sulla sua ...

Rugby - i miGliori italiani della quarta giornata del Pro14 : E’ stato un weekend positivo per le italiane in Guinness Pro 14. Dopo tre turni a secco, infatti, è arrivata la prima vittoria, grazie al successo con bonus della Benetton Treviso con i Southern Kings. Buonissima prestazione e tanti rimpianti, invece, per le Zebre, che dopo aver subito una media di 52 punti a partita nei primi tre match, contro i campioni in carica del Leinster hanno difeso benissimo, cedendo con il punteggio record di ...

Attacco hacker ad Unicredit : trafugati i dati sensibili deGli italiani - non quelli bancari : Un Attacco informatico ha coinvolto Unicredit: ne ha dato conferma lo stesso istituto bancario direttamente sul proprio sito ufficiale. Il fatto è importante, ma non drammatico, dal momento che ad essere stati trafugati sono i dati sensibili di circa 3 milioni di italiani, ma non quelli strettamente bancari (ovvero relativi all'e-banking, alle carte od a qualsiasi altra informazione che possa autorizzare transazioni da parte di terzi). La ...

Volley - i miGliori italiani della seconda giornata di Superlega. Quanta Italia al potere : Zaytsev e Juantorena lampi azzurri : Si è disputata nel week end la seconda giornata di Superlega e il dato interessante è che sono davvero tanti gli Italiani protagonisti nel massimo campionato tricolore, a partire dai veterani azzurri Juantorena e Zaytsev, fino ad arrivare ai più giovani Russo e Nelli e a qualche “cavallo di ritorno” come Randazzo e Cester. I migliori Italiani della seconda giornata DI SUPERLEGA DAVIDE SAITTA: Esperienza al potere per ...

Basket - i miGliori italiani della 6a giornata di Serie A. Alessandro Gentile e Awudu Abass - due padroni del weekend tricolore : In una sesta giornata caratterizzata dalla fuga in classifica della Virtus Bologna, dalla sfida delle metropoli con 7591 persone per Virtus Roma-Olimpia Milano e da quattro vittorie in trasferta, andiamo a vedere quel che è capitato ai giocatori italiani. Sono due gli assoluti dominatori del weekend: Alessandro Gentile ed Awudu Abass. Il primo, nella vittoria di Trento contro Treviso (con più di qualche brivido), ha messo insieme ...

Regionali in Umbria - Matteo Salvini umilia Luigi Di Maio e compagni con una foto : "Bocciati daGli italiani" : Matteo Salvini come ogni mattina dà il suo "buongiorno amici" sui social. Ma questa volta il leader della Lega lo fa con una foto che la dice lunga della sua soddisfazione per il risultato delle elezioni Regionali in Umbria. Salvini infatti ha pubblicato una immagine con le facce disperate di Luigi