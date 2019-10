Carta di identità o no | sui social serve davvero più trasparenza

Marattin spiega la sua proposta di rendere obbligatoria la Carta di identità sui social : Luigi Marattin sta lavorando a una proposta di legge per rendere obbligatorio l'uso di un documento di identità per aprire un profilo sui social network. Lo ha annunciato lo stesso deputato di Italia Viva su Twitter, raccogliendo adesioni ma anche diverse critiche da parte degli esperti di Internet. "Il web poteva - e ancora può - essere una meravigliosa occasione per allargare e rafforzare le nostre democrazie, - dice Marattin contattato da Agi ...

Perché la Carta d’identità per i profili social è una proposta pericolosa : Luigi Marattin (foto: Fabio Cimaglia/LaPresse) Rispondere istintivamente, per replicare all’ennesima slavina di orrore social su questo o quel personaggio (stavolta è il caso della senatrice a vita Liliana Segre, la scorsa settimana quello della senatrice dem Monica Cirinnà), rischia di non portarci molto lontano. E di restringere, anziché allargare, il campo dei diritti fondamentali nell’ambito digitale. Proprio mentre pensiamo di difenderci, ...

Torino - si può dire no all’apertura di un conto in banca senza Carta d’identità? Ad Alou è successo : La vicenda di uno dei collaboratori del recupero della frutta e della verdura al mercato di Porta Palazzo di Torino mi ha permesso di vedere da vicino la chiusura delle banche (spero non di tutte, vedremo) nei confronti dei richiedenti asilo. Dunque Alou B. (maliano, in attesa di essere convocato dalla Commissione che esamina le richieste di protezione internazionale) deve aprire un conto in banca. Ha appena iniziato un tirocinio e la ...

Radio Maria crea la Carta d’identità di Gesù : “Statura alta e capelli divini”. Sui social si scatena l’ironia : “Cognome: Il Nazareno. Nome: Gesù. Nato il 25 Dicembre a Betlemme, in Palestina. Statura alta, capelli divini”. Così si legge sulla carta di identità di Gesù pubblicata su Facebook da Radio Maria, l’emittente Radiofonica cattolica italiana, che ha ideato un vero e proprio documento d’identità con un ritratto ironico di Gesù, descrivendone anche i segni particolari. La sua cittadinanza, per esempio, è “cielo, terra e ogni luogo”, ...

Radio Maria pubblica la “Carta d’identità di Gesù” su Facebook : Cognome: "Il Nazareno"; nome: "Gesù"; nato il: 25 dicembre; professione: "Fratello del mondo". Appare così l'insolita carta di identità pubblicata dall'account Facebook di Radio Maria. Insolita perché - come è facilmente intuibile dall'immagine - è riferita appunto a Gesù. Nella carta di identità, accanto alla voce capelli, si legge "divini", mentre "pieni di luce" è la descrizione relativa agli occhi. Il post è diventato presto virale, ...

Radio Maria pubblica la Carta d’identità di Gesù : “Statura alta e capelli divini” : Radio Maria ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook con la carta d'identità di Gesù, con tanto di segni particolari e firma, scatenando l'ironia degli utenti: "Statura alta, capelli divini, occhi pieni di luce e residenza nel Regno dei Cieli". Ma non tutti l'hanno presa bene: "Vi rendete conto che state ridicolizzando la figura di Gesù Cristo?. Non invocate il nome di Dio invano".Continua a leggere

La foto sulla Carta d’Identità non gli piace allora la sostituisce con un selfie - quello che gli succede dopo è impensabile : Un uomo di 52 anni ha deciso di sostituire la foto che aveva da anni sulla carta d’identità con una più recente. L’uomo, originario di Foggia, si è scattato un selfie e lo ha messo sul documento d’identità. Incurante di ciò che aveva fatto ha deciso di andare in vacanza a Ischia con tutta la famiglia. Al momento del check-in in albergo ha presentato la carta d’identità con la sua foto con un bellissimo ...

M5S - dissidenti pubblicano la Carta di Firenze per una 'rinascita identitaria coerente' : La cosiddetta Carta di Firenze, basata su tre questioni pungenti, quali il superamento del capo politico, una maggiore democrazia e trasparenza sulla proprietà della piattaforma Rousseau al Movimento Cinque Stelle, è stata pubblicata online. Essa porta la sigla di tutti i grillini diventati 'nemici' del leader Luigi Di Maio per aver costituito una nuova maggioranza con il Partito Democratico, quello stesso partito a cui non ha risparmiato ...