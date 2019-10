Roma | Fonseca | “E’ difficile accettare una situazione del genere Meritavamo un altro

Roma-Borussia Mönchengladbach live - le formazioni ufficiali : difesa a 3 per Fonseca : Roma-Borussia Mönchengladbach live – La Roma riceve il Borussia Mönchengladbach nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. I giallorossi comandano il gruppo J con 4 punti, alla pari del Wolfsberger. Punti frutto del pareggio contro gli austriaci e della vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. I tedeschi sono ancora a secco di vittorie. Un solo punto in due partite. La squadra di Rose darà filo da torcere ...

Roma in piena emergenza europea : Fonseca pensa al cambio modulo col Gladbach - out Santon : Roma – Piove su Paulo Fonseca e sulla sua Roma, in piena emergenza europea in vista dell’impegno di quest’oggi. Alle ore 18.55, allo stadio Olimpico capitolino, arriva il Borussia MonchenGladbach, club tedesco allenato da Marco Rose. In palio la terza giornata del gruppo J della succitata manifestazione, che vede i giallorossi primi a 4 punti appaiti col Wolfsberg, mentre i bianconeroverdi sono relegati a sorpresa in fondo ...

Probabili formazioni Roma Monchengladbach/ Quote - è emergenza per Fonseca : Probabili formazioni Roma Monchengladbach: le Quote e le ultime notizie su moduli e titolari per la partita della terza giornata di Europa League.

Roma-Borussia Monchengladbach - le probabili formazioni : scelte obbligate a centrocampo per Fonseca : Una vittoria ed un pari per la Roma nelle prime due partite di Europa League. Adesso la terza sfida mette di fronte i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Più che l’avversario, però, a preoccupare Fonseca sono i problemi dei giallorossi. Troppi infortuni, a tal punto che si sta pensando di pescare dalla lista svincolati. Ma torniamo al campo e alle scelte di domani (calcio d’inizio ore 18.55). scelte obbligate, specie dalla ...

Roma - conferenza Fonseca : “troppi infortuni - così impossibile migliorare” : E’ la vigilia di Roma-Borussia Mönchengladbach. Come avviene di consueto l’allenatore giallorosso ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Ovviamente impossibile non parlare della situazione infortuni che ha colpito gran parte della rosa, per ultimi Cristante e Kalinic. Paulo Fonseca ha commentato: “per me e’ una situazione nuova, non mi era mai capitato in passato, la scorsa stagione ...

Roma - piove sul bagnato per Fonseca : i primi aggiornamenti sugli infortuni di Cristante e Kalinic : Paulo Fonseca dovrà fare a meno per un po’ di tempo dei due giocatori, usciti anzitempo durante il match contro la Sampdoria Arrivano brutte notizie per la Roma riguardo le condizioni di Bryan Cristante e Nikola Kalinic, usciti anzitempo nel corso della sfida con la Sampdoria per infortunio. Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse A preoccupare maggiormente è il centrocampista ex Atalanta, che ha riportato un problema ad un tendine del pube che ...

Sampdoria-Roma - Fonseca svela : “Perotti e Florenzi recuperati. Troppi infortuni? Si stanno ammazzando i giocatori” : L’allenatore della Roma ha presentato il match contro la Sampdoria, soffermandosi poi sui Troppi infortuni Vigilia di campionato per la Roma che, nella giornata di domani, farà visita alla Sampdoria per l’ottava giornata di Serie A. Un match a rischio rinvio per il maltempo, su cui verrà presa una decisione nelle prossime ore. Luciano Rossi AS Roma Un argomento che al momento non interessa Paulo Fonseca, che ha parlato in ...

Roma - ridotta la squalifica per l’allenatore Fonseca [DETTAGLI] : Arrivano buone notizie in casa Roma in vista dei prossimi impegni di campionato, nel dettaglio la Corte d’Appello si è riunita nella giornata di oggi e ha accolto parzialmente il ricorso presentato della Roma per il tecnico Fonseca. La decisione è stata quella di ridurre da due ad una la giornata di squalifica, confermata invece l’ammenda di 20mila euro. La Corte Sportiva ha quindi applicato solo il principio dell’automatismo della ...

Ridotta squalifica Fonseca/ Il tecnico della Roma tornerà in panchina per il Milan : Ridotta squalifica Fonseca: il tecnico della Roma salterà solo una partita, quella al Ferraris contro la Sampdoria. Sarà al suo posto in casa col Milan.

Zeman show - che frecciate alla Roma : “non vedo calcio offensivo - dite a Fonseca che l’Italia non è l’Ucraina” : L’allenatore boemo ha parlato del momento della Roma, lanciando qualche frecciata a Fonseca Sette giornate di Serie A sono già trascorse, i temi di discussione non mancano e Zdenek Zeman ha deciso di sviscerarli nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero. LaPresse L’allenatore boemo è partito dalla Juventus di Sarri, per poi lanciare qualche frecciatina alla Roma: “Sarri è stato bravo, mi piace anche se non ...

Due turni a Fonseca - Romano non tesserato ‘salvo’ : Le scuse a fine partita non sono bastate: il tecnico della Roma Paulo Fonseca e' stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, dopo il finale rovente di Roma-Cagliari. Paradossalmente la squadra giallorossa si ritrova ridotta all'osso anche in panchina. Il club comunque e' internzionata a presentare, puntando sul fatto che l'allenatore si e' scusato piu' volte, e pubblicamente, per il suo comportamento. Il ...

Roma - annunciato il ricorso per la squalifica di Paulo Fonseca : gli argomenti dei giallorossi : La Roma farà ricorso per le due giornate di squalifica più l’ammenda di 10mila euro che il giudice sportivo ha inflitto al tecnico giallorosso, Paulo Fonseca. Il tecnico era stato espulso per le veementi proteste contro l’arbitro Massa, al termine di Roma-Cagliari. La società giallorossa ritiene troppo severa la sanzione. Per il ricorso la Roma punterà soprattutto sul fatto che Fonseca si è scusato più volte ...

Fonseca fermo due turni per le proteste in Roma-Cagliari : L’allenatore della Roma, Paulo Rodrigues Fonseca, è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo a seguito della doppia ammonizione per proteste nei confronti del direttore di gara (squalifica di una giornata: sanzione da applicarsi automaticamente alla stregua della prescrizione obbligatoria, e direttamente vincolante anche per le competizioni nazionali) e per essersi, «dopo la notifica […] L'articolo Fonseca fermo due ...