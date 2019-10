Bianca Guaccero | Brutto anatroccolo? A volte | ma ho imparato a voler bene ai miei

Bianca Guaccero osa con la mini in pelle ed è fiera del suo corpo e di sé : Bianca Guaccero è la regina incontrastata di Detto Fatto. E ha deciso di incantare il suo pubblico con una minigonna stratosferica in pelle. La presentatrice pugliese si è presentata in studio con un look rock, anni ’90: mini nera con frangia e mega stella rossa stampata, camicia Bianca, tacchi a spillo che slanciano le sue splendide gambe. Sul suo profilo Instagram condivide la foto del suo outfit e lascia tutti senza fiato. I fan si ...

Bianca Guaccero aiutata dall'analisi : Non cerco un uomo - sono felice : La timoniera della nuova edizione di Detto fatto, trasmissione targata Rai 2, nelle ultime ore fa parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate sulla sua vita privata. In un'intervista concessa a Oggi, la giovane Bianca Guaccero si è, infatti, raccontata a ruota libera sula fine del suo matrimonio, sul suo essere una donna single e su quanto abbia inciso nella sua vita sottoporsi all'analisi. Incalzata dalle domande della nota fonte, la ...

Bianca Guaccero : “Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi” : La conduttrice di Detto Fatto si racconta in un'intervista che tocca la sua vita professionale e privata

Bianca Guaccero : “Vado in analisi - atto d’amore verso se stessi”. “Basta parlare della magrezza” : Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, al centro delle polemiche per i soliti haters, che l’accusavano di essere troppo magra, si racconta in una lunga intervista al settimanale Oggi. Circa la sua forma fisica, racconta: “Mi hanno scritto fai schifo, vai in clinica per l’anoressia. Io non rispondo mai, ma quella volta lo feci. Non sono eccessivamente magra, sono mediterranea: seno piccolo e fianchi abbondanti. ...

“Con lui mi trovo bene”. Bianca Guaccero - la confessione sulla sua nuova avventura : Bianca Guaccero a cuore aperto si confessa al settimanale Oggi. Bianca Guaccero, l’amata conduttrice di Detto fatto, che ha preso il posto di Caterina Balivo dallo scorso anno, si sta per buttare in una nuova avventura professionale. Tra poco inizierà a condurre il programma “Una Vita da Cantare” insieme a Enrico Ruggeri ed è molto felice di questo nuovo lavoro che la farà mettere in gioco ulteriormente (si parte il 16 novembre). Ha parlato ...

Detto Fatto - la rivelazione di Bianca Guaccero : "Perché sono finita in analisi - come mi ha cambiato" : Tempo di confidenze per Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, che ha raccontato alcuni degli aspetti più intimi della sua personalità in una lunga intervista al settimanale Oggi. La Guaccero ha parlato anche delle sue insicurezze, e ha spiegato: "Se non avessi Fatto questo mestier

Bianca Guaccero in analisi - confidenze : “Atto d’amore verso se stessi” : Bianca Guaccero in analisi, confidenze: “Un atto d’amore verso se stessi” Bianca Guaccero si è confessata al settimanale Oggi, rilasciando una lunga intervista. Tanti gli argomenti affrontati, sia personali sia professionali. La conduttrice di Detto Fatto è pronta per la nuova avventura che l’aspetta, il programma del sabato sera di Rai1 Una Vita da Cantare […] L'articolo Bianca Guaccero in analisi, confidenze: ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero spiazza tutti : “Sono andata in analisi” : Bianca Guaccero parla delle sue insicurezze e lancia un messaggio Solare e sorridente a Detto Fatto, ma anche sincera e pronta a mostrare le sue insicurezze quando le telecamere si spengono. Bianca Guaccero si è raccontata sulle pagine del settimanale Oggi, parlando delle sue paure e facendo una confessione sul suo passato. La conduttrice di Detto Fatto ha ammesso di non essersi mai sentita “così bella” e di essere andata in ...

“Faccio molto fatica”. Detto Fatto - Bianca Guaccero rompe il silenzio sul caso Pamela Prati : succede in diretta e è polemica : Dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate intorno a ‘Non è l’Arena’, Bianca Guaccero decide di dire la sua sul caso che ha visto coinvolta Pamela Prati e il matrimonio fasullo con Mark Caltagirone, personaggio che poi si scoprì essere fittizzio. La conduttrice, sempre misurata, lo ha Fatto a fianco di Jonathan Kashanian, l’opinionista che da qualche settimana è arrivato al fianco della conduttrice, durante la puntata del 23 ottobre 2019, ...

Bianca Guaccero si emoziona per il messaggio del fratello : Nel corso della trasmissione del programma televisivo di Rai 2, Detto Fatto, specificamente durante la puntata del 22 ottobre, si è assistito a un avvenimento improntato all'insegna di forti emozioni e colpi di scena. Proprio la solare conduttrice Bianca Guaccero è stata la protagonista indiscussa di un lieto evento inaspettato che l'ha totalmente travolta e coinvolta intimamente a tal punto da pervaderla da una miriade di emozioni esaltanti. La ...

Bianca Guaccero si confessa a Detto Fatto. E Pamela Prati risorge : La rubrica di gossip Jonathan Kashanian aggiunge un po’ di pepe a Detto Fatto. E Bianca Guaccero ne approfitta per fare confidenze che la riguardano. La presentatrice pugliese infatti ha confessato di aver sempre rifiutato di girare scene di nudo. Per questo motivo ha rinunciato a un film con Sergio Rubini. Ma l’argomento del giorno riguarda in realtà Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone che ha tenuto banco prima dell’estate ...

Bianca Guaccero a Detto Fatto : l’intervento in diretta su Pamela Prati : Bianca Guaccero a Detto Fatto: l’intervento in diretta su Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone A Detto Fatto, Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, durante la puntata del 23 ottobre 2019, hanno parlato di diverse curiosità riguardanti alcuni vip. E, anche su Rai 2, si è tornati sul rumoroso scandalo che ha coinvolto Pamela Prati, […] L'articolo Bianca Guaccero a Detto Fatto: l’intervento in diretta su Pamela Prati proviene ...

Bianca Guaccero su Giovanni Ciacci : “Non commento le sue parole” : Detto Fatto, Bianca Guaccero glissa su Giovanni Ciacci: “Non voglio commentare ciò che ha detto” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTV Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto dall’anno scorso, che in riferimento alle dichiarazioni rilasciate di recente da Giovanni Ciacci, il quale ha affermato senza mezzi termini che a suo parere Detto Fatto è ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero in lacrime in diretta tv dopo una sorpresa : Bianca Guaccero si lascia andare alle lacrime a Detto Fatto, emozionandosi per una sorpresa. La conduttrice ormai da oltre un anno è al timone dello show di Rai Due e nelle ultime settimane è stata al centro di accese critiche. Prima lo scontro con Mariotto, poi le frecciatine di Ciacci, infine lo spettro degli ascolti in calo e i gossip su un flirt con Fabrizio Moro. Bianca, da vera professionista qual è, ha sempre affrontato tutto con grinta ...