Fonte : motorinolimits

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Ilaggiunge un altro marchio di prestigio al portfolio di brand americani e diventaunico indel marchio. Questo significa che è l’unica realtà imprenditoriale ufficialmente autorizzata a distribuire nel nostro Paese i veicoli appositamente preparati nella factory fondata dal leggendario pilota Carroll. L’accordo è stato siglato con… L'articoloinMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Gruppo Cavauto distributore ufficiale Shelby in Italia - MotoriNoLimits : Gruppo Cavauto distributore ufficiale Shelby in Italia - Primapressit : L’iconico marchio americano Shelby arriva in Italia con il Gruppo monzese Cavauto -