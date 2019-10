Mai più gruppi WhatsApp indesiderati | la funzione per non essere aggiunti

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Croce e delizia di tanti i. Di certo lo strumento dell'applicazione di messaggistica è più utile che mai per comunicazioni di servizio a più persone simultaneamente ma purtroppo molto spesso si trasforma in una fastidiosa scocciatura, sopratutto quando non si è deciso di aderire in maniera autonoma ad alcune chat collettive. Per fortuna gli sviluppatori sono in procinto di abilitare unaspecifica che rispetti la privacy di tutti, sia su iPhone che su dispositivi Android. La soffiata sulla nuova feature per i, come sempre, giunge da WABetaInfo. In sostanza, gli esperti stanno mettendo appunto una nuova sezione delle impostazioni in cui gli utenti iscritti al servizio di messaggistica potranno decidere in qualsiasi momento se poteraida chiunque, solo dai propri contatti o escludere tale possibilità a determinate ...

reportrai3 : «Più che i 65 milioni di euro in tangenti che non sono stati mai trovati, almeno fino ad adesso, #Salvini dovrebbe… - matteosalvinimi : Amici, guardate che immagini pazzesche! ?? Facciamo girare il più possibile, nessuno potrà mai nascondere gli oltre… - NicolaPorro : Quando @VittorioSgarbi parla di #Grillo e del #M5S ha sempre, come dire, una certa difficoltà a trattenersi... Più… -