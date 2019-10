Giletti e la Prati contro la d’Urso | “Si vanta di essere testata giornalistica ma…”

Problemi per Pamela Prati da Giletti : sul più bello salta il segnale : Pamela Prati a Non è l’Arena: sospeso per qualche minuto il confronto con Roberto D’Agostino Problemi tecnici su La 7 durante l’ospitata di Pamela Prati a Non è l’Arena. Durante il confronto tra la soubrette e Roberto D’Agostino di Dagospia, il segnale è sparito. “Le trasmissioni riprenderanno il più presto possibile. Ci scusiamo per l’interruzione”, […] L'articolo Problemi per Pamela Prati ...

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la mossa spacca-share : in studio Pamela Prati e l'uomo che l'ha smascherata : Massimo Falcioni ha lanciato una mega bomba su Blogo. Pamela Prati avrà la possibilità di confrontarsi con Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia, che per primo portò a galla le menzogne del Prati-Gate. Lo scontro sarà ospitato da Non è l'Arena di Massimo Giletti, che aveva già ospitato

Non è L’Arena - Giletti richiama Pamela Prati : scontro in diretta : Massimo Giletti invita di nuovo Pamela Prati a Non è L’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 20 ottobre Nuova puntata di Non è L’Arena su La7 con Massimo Giletti domenica 20 ottobre, come sempre in prima serata. E a svelare una clamorosa anticipazione sugli ospiti della prossima puntata di Non è L’Arena oggi è stato il sempre informato TvBlog, secondo il quale Massimo Giletti dopodomani riavrà in studio colei che è ...

Non è l'Arena - la confessione di Massimo Giletti : "Perché ho invitato Pamela Prati" : Tanti gli argomenti trattati da Massimo Giletti nel corso della prima puntata della terza stagione di Non è l'Arena, in onda su La7. Tra questi il presentatore ha deciso di affrontare l'ormai risolto, ma a quanto pare ancora affascinante, caso Mark Caltagirone: ospite in studio la soubrette Pamela

Massimo Giletti : ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso : Massimo Giletti dopo la prima puntata di Non è l’Arena torna a parlare di Barbara d’Urso e Pamela Prati. ecco cosa pensa Domenica scorsa su La7 è iniziata la terza stagione di Non è l’Arena. Al timone come sempre c’è Massimo Giletti che nella prima puntata ha affrontato argomenti importanti e delicati. Per prima cosa […] L'articolo Massimo Giletti: ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso proviene da ...

Massimo Giletti svela un retroscena su Pamela Prati : “Ho visto…” : Pamela Prati, Massimo Giletti confessa: “Persona fragile e provata” Dopo l’ultima puntata di Non è l’arena, con ospite Pamela Prati, Massimo Giletti è tornato a parlare del Pratigate e delle fake news, chiamando in causa anche Barbara d’Urso. In una lunga intervista sul settimanale Chi il conduttore di La7 ha rotto il silenzio svelando un retroscena sulla storia che ha visto come protagonista la showgirl del ...

Giletti - Barbara d’Urso replica : “La Prati ha confessato grazie a noi” : Barbara d’Urso risponde a Massimo Giletti: “Pamela Prati ha confessato grazie ai miei giornalisti!” Ha rotto il silenzio ai microfoni di AdnKronos Barbara d’Urso dopo lo sfogo di Massimo a Giletti a Non è L’Arena, sul fatto che chi è sotto testata giornalistica avrebbe dovuto svolgere fin dall’inizio del Prati-gate un’inchiesta seria su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Come riporta TvBlog, la ...

Eliana Michelazzo diffida Pamela Prati dopo l’ospitata da Massimo Giletti : “Ho intenzione di fare una diffida cautelativa nei confronti di Pamela Prati. Lei non mi può mettere sullo stesso piano della Perricciolo, accusandomi senza prove fondate, quando sa benissimo che fu la Perricciolo ad architettare tutto”. Sono queste le parole che l’ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo riferisce all’Adnkronos, come riporta Alisa Toaff, dopo aver visto la puntata di Non è l’Arena che ha ...

Massimo Giletti ospita Pamela Prati e attacca Barbara D'Urso : Il lungo approfondimento del conduttore a Non è L'Arena sulla vicenda di Mark Caltagiorne e delle nozze della showgirl sarda.

Pamela Prati da Giletti si difende dalla De Girolamo : 'Sono una cretina' : Pamela Prati è tornata a parlare del suo 'caso'. Lo ha fatto a Non è l'Arena, il programma.di Massimo Giletti. Durante un lungo confronto, in presenza di Nunzia De Girolamo, l'avvocato Lina Caputo e la psicologa Stefania Andreoli, la soubrette ha spiegato la situazione in cui si è ritrovata suo malgrado. In studio, Nunzia De Girolamo è stata molto scettica sul racconto e più volte ha chiesto a Pamela Prati come fosse possibile credere a qualcuno ...

Massimo Giletti - presunta frecciatina a Barbara d'Urso sul caso Prati : 'È inaccettabile' : Ieri sera, in prime time su La7, è tornato in onda il talk-show Non è L'Arena condotto da Massimo Giletti che, per l'occasione, ha ospitato in studio la protagonista del caso mediatico di questi mesi: Pamela Prati. La showgirl è tornata in televisione per raccontare la sua versione dei fatti dopo essere stata in silenzio per un po' di tempo, evitando di intervenire su quanto accaduto. Nel corso dell'intervista, il conduttore piemontese ha ...

Caso Prati - Massimo Giletti sbotta : «Chi si vanta di essere sotto testata giornalistica deve essere serio. Si possono perdere mesi di programmi tv con il nulla?» : Massimo Giletti - Non è l'Arena Nella prima puntata stagionale di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha affrontato l’ormai noto Caso Pratiful, ospitando in studio la vera protagonista, vittima o carnefice che sia, della vicenda: Pamela Prati. Ripercorrendo tutto il fattaccio, il conduttore ne approfitta e in diretta si scaglia apertamente contro chi a detta sua ha strumentalizzato il tutto al solo scopo, evidentemente, di fare ...

Pamela Prati - lo sfogo su Instragram prima di andare da Giletti a Non è L’Arena : “Ora basta - la verità la racconterò solo io” : “Ora basta! Nessuno potrà essere me, nel bene e nel male, nessuno potrà raccontare la verità, quella che conosco solo io. E a nessuno permetterò di sostituirsi a me. Nessuno, se non io, ha pianto quelle lacrime e ha incassato tutto quegli insulti ingiusti, frutto di un silenzio che avevo deciso di mantenere. Nessuno potrà scrivere un libro sulla mia storia, nessuno può fare un film sulla mia tragedia, nessuno può lucrare sul mio dolore”. Così ...

Giletti : "Su Pamela Prati abbiamo un importante documento inedito" : La showgirl ospite della prima puntata di 'Non è L'Arena' per parlare del caso Mark Caltagirone. In studio anche Matteo...