Fonte : blogo

(Di sabato 19 ottobre 2019) Giuseppecomincia ad averne abbastanza e oggi, mentre era a Perugia in visita a Eurochocolate, pressato dai giornalisti ha sbottato:"Qui bisogna fare, chi non la pensa così èdal"Si riferisce ovviamente alle polemiche sulla manovra economica e ha aggiunto:"La manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, vuol dire che si possono fare approfondimenti tecnici. La manovra è stata deliberata, approvata da ministri di tutte le forze politiche, anche del M5S. Questo è unorientato ad abbassare la pressione fiscale complessiva, se qualcuno pensa che stiamo qui ad aumentare le tasse si sta sbagliando. Il piano anti-evasione non può essere né smantellato né toccato. Io ho iniziato con il M5S che gridava 'onestà onestà' e tutte le forze politiche non devono tirarsi indietro"Per quanto riguarda le Partite Iva,ha ...

zazoomnews : Manovra Conte si è arrabbiato Chi non fa squadra è fuori dal governo - #Manovra #Conte #arrabbiato - zazoomblog : Manovra Conte si è arrabbiato<br> Chi non fa squadra è fuori dal governo - #Manovra #Conte #arrabbiato<br… - zazoomblog : Manovra Conte si è arrabbiato Chi non fa squadra è fuori dal governo - #Manovra #Conte #arrabbiato -