Pro 14 | Zebre | una stagione già in salita Serve un cambiamento veloce

Pro 14 : Zebre e Treviso - arrivano altri due ko : Continua l’avvio di stagione difficile per le due formazioni italiane di Guinness Pro 14. Nel sabato celtico, infatti, cadono sia le Zebre sia la Benetton Treviso, entrambe ancora a quota zero vittorie, anche se ancora una volta le due sconfitte hanno un sapore molto diverso. Con Treviso che conquista in extremis il punto di bonus e che ha sicuramente molto da recriminare. Partiamo, però, dalle Zebre che erano impegnate a Llanelli contro ...

Rugby - Pro 14 2019-2020 : altra brutta sconfitta per le Zebre - Scarlets si impongono 54-10 : C’è davvero poco da fare. Una tendenza, che almeno in questa prima parte di stagione, non vuole cambiare. Inizio di Pro 14 di Rugby davvero disastroso per le Zebre che perdono ancora: in trasferta in terra gallese la franchigia italiana imbarca ancora tantissimi punti ed esce sconfitta per 54-10 in casa degli Scarlets. Terza sconfitta consecutiva, terzo parziale molto ampio. Anche oggi non c’è proprio partita: i padroni di casa alla ...

Rugby - Pro14 2019-2020 : Edimburgo-Zebre 50-15. Scozzesi dominanti nella prima stagionale : Vince nettamente l’Edimburgo nella prima giornata del Pro14 di Rugby, che supera per 50-15 le Zebre. Gli Scozzesi marcano ben sette mete, mentre la franchigia italiana va due volte oltre la difesa avversaria, con Licata al 19′ ed al 68′ con Mori, a punteggio ormai acquisito. Dunque cinque punti per l’Edimburgo, nessuno per le Zebre. Nel primo tempo quattro mete, tutte trasformate, per gli Scozzesi in 33 minuti: punteggio ...

Edimburgo-Zebre oggi in tv - Pro14 rugby 2019 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : In attesa della terza partita dell’Italia nella Coppa del Mondo di rugby in Giappone, oggi, sabato 28 settembre, alle ore 20.35 italiane, inizia il Pro14 anche per le franchigie italiane, con le Zebre che inizieranno in trasferta, facendo visita agli scozzesi dell’Edimburgo, in un match subito complicato. Segui il Pro14 di rugby in diretta streaming su DAZN Anche per quest’anno il broadcaster per l’Italia del Pro14 sarà ...