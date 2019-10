Pennetta-Schiavone e quella ‘proposta tennisticamente indecente’ | “voglio che alleni mio

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Flaviae Francescasi prendono il palco del Festival dello Sport di Trento. Poi la proposta: la tennista milanese sarà la prossima coach di Fabio Fognini? Grande tennis nell’ultima serata del Festival dello Sport di Trento, andata in scena nella giornata di ieri. Due fra le più grandi interpreti del tennis femminile dell’ultimo decennio, Flaviae Francesca, hanno intrattenuto il pubblico presente con i loro aneddoti e la loro complicità. Poi è arrivata una particolare ‘propostaindecente’: “vorrei che allenassi mio marito“. Laha spiegato come l’amica e il marito Fabio Fognini abbiano diversi punti in comune: “vorrei che allenassi mio marito. Insieme sareste perfetti. Fabio e Francesca sono molto simili: si chiudono a riccio e tengono tutti lontano, ma fuori sono ...

genovesergio76 : Eurosport : Pennetta alla Schiavone: 'Dovresti allenare Fognini, siete molto simili. Saresti perfetta per lui' - - FranceAlba : @Alenize82 @sportface2016 @flavia_pennetta Ma è vero che in questo evento Flavia ha detto alla Schiavone che sarebb… - criscriswald : La Pennetta alla Schiavone: "Perché non alleni mio marito Fognini?" -