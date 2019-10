Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Amara serata perche a Trento è incappato nellada professionista dopo 17 vittorie (di cui 13 per ko). Il pugile toscano è salito sul ring di Trento tutto vestito di viola da vero tifoso della Fiorentina, si era presentato nel capoluogo dolomitico per difendere ilinternational WBC dei pesi massimi leggeri che aveva conquistato il 30 novembre dell’anno scorso ma si è dovutore contro il nordirlandese Tommy McCarthy per split decision (116-112; 112-116; 115-113) che gli ha così sfilato la cintura. Si trattava di un match molto importante per il 26enne contro un avversario di rango, vincere questa contesa avrebbe permesso al nostro portacolori di scalare ulteriormente le gerarchie internazionali e di avvicinarsi a un possibile incontro per il Mondiale ma purtroppo è arrivata una battuta d’arresto che costringerà il fiorentino a ...

OA_Sport : Boxe, Fabio Turchi si arrende a McCarthy! Prima sconfitta in carriera, perde il titolo international WBC - PainterBeard : A difesa di un titolo, nel nome di una città. Forza Fabio! ???? . fabioturchiofficial dazn_it . #fabioturchi… - Telesardegna : Nuoro. Intervista a Fabio Serra, atleta di Shoot Boxe -IL SERVIZIO -