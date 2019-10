Playstation 5 infiamma la lotta per la next-gen - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) È ufficiale: si chiamerà5 e approderà sugli scaffali ad autunno del 2020. L'annuncio ha smentito le voci che volevano un lancio anticipato in primavera, probabilmente viziate dalle prossime esclusive in arrivo nel portfolio di Sony, ovvero The Last of Us Part II e Ghosts of Tsushima, con quest'ultima che potrebbe concretamente accompagnare l'esordio della nuova macchina, pur essendo prevista per fine agosto. Solo una cosa è certa: l'E3 2020, o gli eventuali eventi connessi, saranno senza dubbio una cornice di fuoco per la-gen.Il nome5 non è più una speculazione. Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato a Wired che "è bellissimo poterne finalmente parlare. È come togliersi un gigantesco fardello dalle spalle". Una volta annunciata la finestra di lancio della nuova console, c'è stato spazio anche per condividere qualche chicca riguardo ...