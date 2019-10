Corsair Virtuoso RGB Wireless SE - recensione : Corsair è sicuramente uno dei produttori che negli ultimi tempi si è dedicata con maggiore impegno alla realizzazione di nuovi prodotti, ma soprattutto a coprire diverse categorie merceologiche in ambito gaming diversificando l'offerta "core" del suo catalogo: non più solo alimentatori, case e memorie, ma tutta una serie di prodotti legati ai videogiochi come mouse, tastiere e appunto cuffie, spesso anche di alto profilo come quelle che ...