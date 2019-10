Rdc | assessori Liguria | Piemonte e Veneto | ha fatto flop 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) (AdnKronos) – ‘I dati diffusi confermano che nel 2020 la disoccupazione crescerà e quindi tutto ciò che è stato detto dall’ex ministro al lavoro, oggi agli esteri, Luigi Di Maio si è rivelata un’enorme bufala: non è afvero infatti che con il reddito di cittadinanza si sarebbe sconfitta la povertà e si sarebbe dato un lavoro a tutti quelli che oggi non lavoravano. Per fare trovare lavoro’ sottolineano i treregionali – ci vogliono investimenti miliardari di politiche economiche che facciano aprire i cantieri, che facilitino le assunzioni da parte delle aziende e ovviamente, una volta che i posti si sono creati, misure serie di politiche attive del lavoro per fare finalmente crescere l’incrocio tra domanda e offerta. Ad oggi, invece, siamo solo ad un mero assistenzialismo e dubitiamo anche che nel 2020 il Reddito di ...

