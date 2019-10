Anche Jesse Williams nel cast di Little Fires Everywhere con Kerry Washington | Reese

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ci saràneldi, la mini-serie di Hulu basata sul romanzo bestseller di Celeste Ng: l'attore di Grey's Anatomy, noto per aver interpretato nell'ultimo decennio il dottor Jackson Avery nel medical drama di ABC, avrà un ruolo ricorrente nella serie attesa nel 2020. L'attore si unisce ad un altro volto celebre dell'universo Shondaland,, l'ex Olivia Pope di Scandal. Con loroWitherspoon e Joshua Jackson, per unche certamente può puntare su volti acchiappa-pubblico. Altri interpreti già annunciati sono Rosemarie DeWitt, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, Lexi Underwood e Jade Pettyjohn. Secondo Deadline, che ha annunciato l'arrivo dinel, l'attore di Grey's Anatomy andrà ad interpretare "il ricco uomo di Wall Street" Joe Ryan, che con sua moglie Madeline è reduce da anni di lotta ...

