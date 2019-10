Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sono 15 mesi di prigione. È questa la sentenza emessa il 30 settembre dal tribunale di Istanbul nei confronti di unodi nome Bülent Şık, ex vicedirettore del Centro di sicurezza alimentare e di ricerca agricola dell’Università di Akdeniz, dopodivulgato informazioni riservate di un suo studio nel quale aveva evidenziato un collegamento tra inquinamento ambientale a un’alta incidenza di cancro nellaoccidentale. Come riporta Science, la ricerca, commissionata dal Ministero della salute della, era nata con lo scopo di verificare se ci fosse una qualche associazione tra inquinamento del suolo, acqua e cibo e l’elevata incidenza di tumori nellaoccidentale. Dopo cinque anni dall’inizio dello studio, i risultati di Şık e il suo team di ricerca avevano evidenziato la presenza di alti livelli di pesticidi, metalli pesanti e ...

antocalderone : Uno scienziato è stato condannato per aver diffuso i dati sull’inquinamento in Turchia - MilanoCitExpo : Uno scienziato è stato condannato per aver diffuso i dati sull’inquinamento in Turchia… - JeneEyre1 : Se dio sapesse di te sarebbe al tuo fianco direbbe, 'Son io quel pittore son io' facendosi bello per te ma è troppo… -