Samsung | con il Galaxy S10 | vince il premio “Best Wi-Fi Innovation” 2019

Samsung EAN Earphone Type-C sono le nuove cuffie in collaborazione con AKG : Chi di voi ha acquistato un Samsung Galaxy Note 10 o il fratello maggiore Samsung Galaxy Note 10+ saprà benissimo che vengono commercializzati assieme a un paio di cuffie AKG. Quest’oggi i nuovi smartphone possono contare su un nuovo accessorio: le nuove Samsung ANC Earphone Type-C, ovvero le cuffie USB Type-C sviluppate in collaborazione con AKG che la compagnia assicurava di lanciare assieme al rilascio dei nuovi top di gamma. Le nuove ...

L’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre è in rilascio per Samsung Galaxy A50 : Samsung non ha ancora rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di settembre per il Galaxy A50 in quanto la società ha deciso di saltare alle patch di sicurezza di ottobre e sta lanciando il relativo update in alcuni paesi. L’aggiornamento con versione software A505FNXXS2ASJ1 è disponibile in Svizzera, Kazakistan, Ucraina, Uzbekistan e in alcuni paesi dell’Europa sud-orientale. Dal momento che siamo ancora nel mese ...

A prezzo speciale i Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 con Vodafone - fino ad esaurimento scorte : Vodafone si dimostra sempre in grande fermento, anche per quanto riguarda i prezzi dei vari smartphone del suo catalogo. Come riportato da 'mondomobileweb.it', la situazione è in continuo divenire, e quello che vale oggi potrebbe non valere domani, e così via dicendo. Le indicazioni che stiamo per fornirvi sono da ritenersi valide solo per alcuni clienti, ovvero per tutti quelli che hanno ricevuto o stanno ricevendo l'apposito SMS informativo, ...

Samsung lancia, a partire dall'India, il nuovo Galaxy A70s, il primo con una fotocamera da 64 megapixel, con SoC Qualcomm e fino a 8 GB di RAM.

Ben 8 smartphone Huawei - Samsung - LG e Xiaomi in regalo con Vodafone oggi 27 settembre : C'è un modo a partire da oggi 27 settembre per ottenere smartphone particolarmente interessanti come Huawei P30 e Samsung Galaxy S10 (tanto per citarne due) a titolo gratuito, considerando le caratteristiche della nuova promozione Vodafone. I due modelli, anche si in quel caso si parlava di S10 Plus, sono stati di recenti protagonisti anche di una serie di offerte MediaWorld, come notato tramite il nostro approfondimento, ma questo venerdì ...

Diamo un'occhiata alle novità che potrebbero attenderci con Samsung Galaxy S11 e le gamme Galaxy A e Galaxy M 2020, tra importanti cambiamenti fotografici e nuovi notch per il display.

Samsung è già al lavoro sul successore di Galaxy Fold, che dovrebbe arrivare ad un prezzo inferiore rispetto all'attuale: per farlo, però, ci saranno alcuni compromessi.

Samsung sta testando Android 10 su Galaxy S9 e intanto pensa a un Galaxy Note più economico : Samsung non sta pensando solo ai suoi dispositivi di punta per l'aggiornamento di Android 10. Anche la gamma Galaxy S9 è già in fase di test con un firmware basato sull'ultima versione del sistema operativo, inoltre il colosso sudcoreano potrebbe avere in cantiere uno smartphone Galaxy Note più economico di fascia medio alta. L'articolo Samsung sta testando Android 10 su Galaxy S9 e intanto pensa a un Galaxy Note più economico proviene da ...

Un nuovo brevetto dimostra che Samsung ha preso in considerazione la possibilità di realizzare uno smartphone dotato di doppio display.

ISOCELL Slim GH1 è il nuovo sensore da 43,7 MP di Samsung: i suoi pixel hanno la dimensione record di 0,7 micrometri.

Samsung annuncia il Galaxy A20s - uno smartphone economico con tripla fotocamera : Samsung ha tolto i veli sul Galaxy A20s, uno smartphone di fascia bassa con caratteristiche essenziali, che attira l’attenzione con una tripla fotocamera posteriore e uno schermo da 6,5 pollici. Per ora si sa che sarà disponibile nelle quattro colorazioni nero, blu, verde e rosso, ma l’azienda sud coreana non ha comunicato né il prezzo né la disponibilità. Considerata la fascia di appartenenza, tuttavia, ci aspettiamo verosimilmente ...

Almeno 5 novità gradite per la fotocamera del Samsung Galaxy S10 con la nuova patch di settembre : Ci sono svariate novità, per nulla scontate, che oggi 24 settembre possiamo prendere in esame con il Samsung Galaxy S10 grazie al nuovo aggiornamento messo a disposizione del pubblico. Si tratta della nuovissima patch del mese corrente lanciata sul mercato anche qui in Italia, considerando il fatto che ci siano già le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno avuto modo di procedere via OTA. Occorre però scendere maggiormente in dettagli ...

L'aggiornamento evidenzia l'attenzione di Samsung verso il cliente, dal momento che porta sui Galaxy S10 buona parte delle funzionalità dei Galaxy Note 10