Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019)"e'" e "si stando per ri": e' quanto apprende l'Agi da unadell'intelligence. La 24 enne cooperante italiana e' stata sequestrata in Kenya il 20 novembre 2018, e ora si troverebbe in Somalia. Nessuna conferma, ne' smentita arriva da questasulla notizia, riportata oggi da 'Il Giornale', che, in questi mesi di prigionia, la ragazza sia stata costretta a sposarsi con un matrimonio celebrato con rito islamico, diventando "proprieta' di un uomo del posto, probabilmente legato all'organizzazione che la tiene in ostaggio". Sempre stando a quanto scrive il quotidiano, la ragazza sarebbe stata sottoposta a operazioni di indottrinamento e di assimilazione alla cultura islamica.

ilfogliettone : Fonte dell'intelligence, Silvia Romano viva e si lavora per portarla a casa - -